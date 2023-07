Activistas, líderes migrantes y especialistas se quejaron de que las corcholatas de Morena, pero también los aspirantes del Frente Amplio Va por México no han dado a conocer su agenda en materia migratoria ni para los mexicanos que viven en Estados Unidos ni tampoco para los centroamericanos que cruzan el país y que son acosados por la Guardia Nacional, deportados por el Instituto Nacional de Migración (INM) y acechados por el crimen.

Las corcholatas de Morena, como Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, se han referido de manera coyuntural más a las políticas y reformas migratorias en Florida y Texas al criticar a los gobernadores, pero han hecho mutis en las violaciones a los derechos humanos en México y en especial del caso de la estación del INM en Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 migrantes centro y sudamericanos, a pesar de que como funcionarios tenían responsabilidad en el tema, señalaron.

Carlos Arango, líder del Frente Nacional de Inmigrantes, con sede en Chicago, dijo a EL UNIVERSAL que en esta “campaña que dicen no es campaña”, ni los morenistas ni la oposición tienen una propuesta clara sobre la situación de más de 40 millones de mexicanos en Estados Unidos ni mucho menos les interesa el tema de los centro y sudamericanos que son detenidos por la nueva Border Patrol mexicana, es decir la Guardia Nacional creada por el presidente López Obrador.

“Hay un silencio para hablar de migración dentro de México, nada de los 40 muertos en una cárcel migratoria, nada del éxodo de miles de mexicanos que huyen de Michoacán, Guerrero, Jalisco o de cualquier estado hacia Estados Unidos por amenazas, secuestros, violaciones del crimen y los cárteles. Las corcholatas de Morena sólo repiten el discurso de López Obrador de que somos los héroes vivientes por enviar remesas”, apuntó.

“De Claudia [Sheinbaum] no creo que entienda el problema, no tiene agenda migrante binacional e internacional y Adán Augusto López voltea para otro lado, porque sabe de las violaciones contra migrantes centroamericanos en México, sabe de la violencia que hace que huyan miles de mexicanos a Estados Unidos, sabe lo que ocurrió y los responsables de la tragedia en Ciudad Juárez, por eso prefiere no hablar del tema en su precampaña”, subrayó.

Indicó que es tal el desinterés de las corcholatas de Morena, las seis incluidos Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, que “ni siquiera los más de 40 millones de paisanos que vivimos acá o el 1.5 millón que tienen credencial para votar fueron incluidos para la encuesta de Morena: Pero pasa lo mismo con los aspirantes de la oposición, no se ve que les interese el tema, ni los migrantes”.

La subdirectora de la Fundación para la Justicia, Fabienne Cabaret, dijo a EL UNIVERSAL que esa organización ha monitoreado el discurso de los aspirantes de Morena, pero también del Frente Va por México “y lo que observamos es que más allá de expresiones de indignación respecto a las boyas con púas impuestas por el gobierno de Texas, no hemos escuchado propuestas mucho más concretas con relación a la situación de las personas migrantes que se encuentran en nuestro país”, precisó.

El discurso, insistió, está más dirigido a los mexicanos que viven en Estados Unidos como lo ha hecho Ebrard Casaubon a través de su propuesta de participación de los migrantes en el exterior en las encuestas de Morena. “Es decir, el uso del tema que se está haciendo actualmente en materia de migración es dirigido al uso electoral por parte de los aspirantes”, pero en el caso de los centroamericanos, caribeños y sudamericanos que están en México, no se han visto propuestas concretas”.

Consideró que no hay propuestas en materia de una reforma al INM para frenar la militarización en contra de los migrantes y las detenciones arbitrarias que implican cambios profundos en la Secretaría de Gobernación, en la de Relaciones Exteriores y en general en el Estado mexicano.

A su vez, Anayeli Mejía Reséndiz, presidenta del Consejo Supremo Hñahñu, que aglutina a indígenas migrantes en México y Estados Unidos, lamentó el silencio de las corcholatas de todos los colores ante la grave situación de los extranjeros que cruzan por México “en busca del sueño americano”.