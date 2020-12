Así pinta el mapa electoral en México; oposición, unida en 150 distritos

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) alistan la firma de una coalición parcial en aproximadamente 150 de los 300 Distritos Electorales para la renovación de la Cámara de Diputados en 2021; sin embargo, podrían llegar a ir juntos, de facto, hasta en 190 zonas en total, debido a las estrategias que está definiendo cada instituto político.

Desde hace más de tres meses, las dirigencias nacionales de estos tres partidos comenzaron las pláticas y negociaciones para esta coalición, y se ha analizado distrito por distrito, por lo que se acordó ir con un candidato común sólo en las zonas en las que se le puede ganar a Morena y así “ejecutar tiros de precisión”.

De entrada, los 150 distritos se van a dividir con equidad, es decir, 50 para el PAN, 50 para el PRI y 50 para el PRD.

De manera paralela, las tres dirigencias nacionales perfilan firmar una gran alianza opositora para ocho de las 15 gubernaturas: Nayarit, Zacatecas, Sonora, Baja California Sur, Colima, San Luis Potosí, Tlaxcala y Michoacán.

Los líderes nacionales de esos institutos políticos defienden su alianza y dicen que sus identidades están intactas y justifican que su coalición responde a combatir el presidencialismo exacerbado que ha logrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que está destruyendo al país, por lo que se requiere frenar y regresar a los equilibrios ya logrados.

Aseguran que los agravios del pasado ahí siguen, no se han borrado, pero es necesario hacerlos a un lado por el reto superior de reorientar la vida del país, y esto es mayor que sus diferencias. También acusan que el Titular del Ejecutivo federal está preocupado con este bloque opositor, que hasta varias mañaneras las ha dedicado a tratar de ensuciar la alianza y ha mantenido sus críticas, a pesar de la exigencia del INE para que deje de hacerlo.

Siguen las negociaciones

En los próximos días seguirá la negociación entre las dirigencias nacionales para la definición de esta coalición.

El Consejo Nacional y la Comisión Permanente del PAN ya avalaron coaliciones con el tricolor y el sol azteca, y se espera que el próximo fin de semana el PRD y el PRI hagan lo mismo para tener listo el convenio de alianza el 23 de diciembre, fecha límite para este registro ante el INE.

De acuerdo con fuentes consultadas, el unirse sólo en 150 distritos de manera oficial responde a que ese es el piso mínimo que te permite la Ley Electoral para suscribir un convenio de coalición parcial, pero por las estrategias de cada instituto político esta alianza se podría incrementar de 150 a 190 distritos e ir juntos de facto o con declinaciones en contra Morena. Esto sería para que cada partido obtenga sus propios votos y les ayude a la repartición de legisladores plurinominales que hace el INE.

PAN, PRI y PRD van en coalición parcial y no en alianza total para no repetir los errores en los que cayó la alianza electoral de 2018 Por México al Frente, y que encabezó el abanderado panista Ricardo Anaya, en donde los tres emblemas fueron juntos en la boleta y con la actual coalición, cada partido tendrá su logotipo en la papeleta, y se les contarán los votos de manera independiente.

¿Cómo se eligen los distritos?

De acuerdo con las fuentes consultadas, describen que el ir en coalición parcial en algún estado, no significa que en todos los distritos de esa entidad se vayan a coaligar, de ahí se desprende el hacer los “tiros de precisión”, para lo cual desde hace tres meses las presidencias nacionales y locales de cada entidad de los tres partidos han sostenido reuniones y, con base, en los resultados electorales de las pasadas elecciones federales de 2018, se hizo el análisis y distribución.

Por ejemplo, para alcanzar los “tiros de precisión” se elegía un distrito de cualquier entidad y se hacía la ecuación, y si la suma de la votación de los tres partidos daba para ganarle a Morena esa zona, quedaba marcada para ir en coalición, además de que la suma de los tres partidos hace más atractivo para cualquier candidato enfrentar a Morena.

Las fuentes consultadas agregan que ha habido mucha honestidad de cada uno de los tres partidos para aceptar en dónde son fuertes y dónde no, además de que los números hablan por sí solos, “no es a dónde tú quisieras encabezar la alianza, es dónde tengas posibilidades reales de ganar”, describen.

Los candidatos

Después de que las dirigencias hayan definido el convenio final de los distritos, vendrá la selección de los abanderados, y de acuerdo con el tablero de repartición de las candidaturas, cada instituto político elegirá a sus aspirantes a través del método que mejor les convenga.

Los distritos de la coalición también podrían incrementarse, por la inestabilidad, rupturas y los pocos espacios que pudiera haber en Morena para 2021, es decir, si PAN, PRI y PRD detectan a algún candidato competitivo resentido con Morena, analizarían postularlo y así hacerle frente al partido en el gobierno.

Propuesta ciudadana

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, advierte que el gobierno de Morena no ha dado resultados y hoy los tres partidos construyen una coalición robusta, ciudadana, en la que participan más de 500 organizaciones sociales del país “para defender a México, a la democracia y a las instituciones”.

“Hemos construido una plataforma a partir de contrastes, cifras y datos de lo que no le han cumplido al país, así lo haremos, construiremos esta propuesta y plataforma con los ciudadanos para defender los intereses de México. Reconozco tanto en el PRD como en el PAN la disposición para construir y pensar en México y vamos a ir en esta coalición, la estamos construyendo en la mayoría de las 15 gubernaturas, en una coalición parcial y flexible para entre 150 y 170 distritos y eso nos hará ser mucho más competitivos pensando siempre en México”, detalla.

Critica que el gobierno de Morena tenga hoy un país donde no hay crecimiento económico, de sarrollo, donde no hay vacunas para la influenza o sarampión, donde los niños con cáncer no son atendidos, donde desparecieron las guarderías y los fideicomisos, recortes brutales al campo, a mujeres, en ciencia y tecnología, sin inversión pública en alguna entidad de la República que genere desarrollo. Destacan los niveles de inseguridad.

El dirigente subraya también la capacidad del PRI para ganar elecciones como en Coahuila e Hidalgo en 2020.

Identidad intacta y clara en el PAN

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, asegura que su identidad está clara e intacta y señala que el ir en coalición con otras fuerzas políticas no es, en ningún momento, claudicar sus posiciones, sino precisamente reafirmarlas.

Considera que como la principal fuerza de oposición en México asumen la responsabilidad histórica que les corresponde frente al gobierno de Morena que está destruyendo la economía, las instituciones, el Estado de derecho y el equilibrio de poder.

“Acción Nacional, junto con la sociedad civil, seguirá buscando en esta situación extraordinaria conjuntar a las fuerzas de oposición del país, con el fin de frenar el desastre que está causando el mal gobierno morenista, así como sus pésimas gestiones estatales y municipales. Hoy, Acción Nacional está convocando a las fuerzas sociales y políticas de oposición a sumar esfuerzos para que en 2021 podamos construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, que permita reconducir la política económica, social, de salud y, por supuesto, de seguridad”, opina Cortés.

Expone que están obligados a escuchar a la sociedad y por eso se están aliando. Añade que los agravios ahí están, todas las no coincidencias ahí siguen, no se borran, “pero sí se dejan a un lado por el momento, porque tenemos un reto superior, que es detener la discusión por lo que está ocurriendo en nuestro país”, dice.

PRD

El líder nacional del partido del sol azteca, Jesús Zambrano, explica que con esta alianza están combatiendo el presidencialismo exacerbado con tintes y contenidos dictatoriales, porque es el regreso al país de un solo hombre y desglosa que sería antinatura para el PRD no combatirlo y no restituir el equilibrio de poderes que se había logrado.

“Los riesgos de que el país continúe rumbo al precipicio son mayores y son lo que nos obliga a buscar una alianza de un programa básico, mínimo. Son mayores esas cosas que los agravios que se cometieron en el pasado contra nosotros. Hoy, la necesidad de reorientar la vida del país es mucho mayor que nuestras diferencias”, indica Zambrano.

Afirma que el Presidente está preocupado con esta coalición, por eso le ha dedicado varias mañaneras aunque se está entrometiendo en el proceso electoral, a pesar de que criticó mucho —en 2006— a Vicente Fox y fue cuando dijo: “Cállate, chachalaca” y ahora hasta reta al INE.

Zambrano Grijalva adelanta que el PRD se está reorganizando y resurgiendo en una gran cantidad de regiones del país, ya que si estuvieran al borde de la extinción no habrían ganado 10 municipios el pasado 18 de octubre en Hidalgo, “para nada está muerto el PRD, ya nos han enterrado muchas veces y seguimos vivos, hoy estamos mucho más actuantes que hace dos años y medio, el día de la elección”.

El representante del PRD en el INE, Ángel Ávila, califica que esta es una alianza histórica, inédita, obligada por las circunstancias de ver en riesgo la viabilidad del país: “Es una alianza que va a proponer como primer punto el contrapeso democrático que necesita este país para que mejoren las cosas.

“Si logramos hacerle entender a la gente que esta alianza no es buscar sólo el poder por el poder, sino quitarle poder al Presidente para que no siga dañando y no siga llevando al país al despeñadero, será muy audaz”, asegura.

“En el PRD nos vamos a reservar el derecho de admisión de aquellos compañeros que decidieron irse en algún momento a otros partidos, tampoco hay que cerrar la puerta. Se tiene que analizar caso por caso, si en algún momento alguien que pudo haber buscado una candidatura en Morena no la logra, habría que revisar caso por caso y ver en qué circunstancia pudiera o no aceptarse, dentro del PRD o dentro de esta coalición ese caso en específico”, opina Ávila.