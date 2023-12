La vacunación privada contra Covid-19, con el biológico Corminaty del laboratorio Pfizer arrancó con gran demanda, aunque fueron pocas las dosis que se distribuyeron, sin regulación ni apoyo de médicos especialistas.

A menos de cinco horas de la apertura de las cadenas farmacéuticas donde se inoculó a los capitalinos, tanto las vacunas como los insumos para administrarlas se agotaron ante la afluencia, pese a que el proceso se llevó a cabo con lentitud, desinformación e incertidumbre provocada por el deseo de conseguir una dosis de refuerzo del biológico patentado en Estados Unidos.

En las farmacias San Pablo, Corminaty se ofreció en venta libre, con un costo de 848 pesos, sin otro requisito o regla más que un comprobante de pago del medicamento y una identificación oficial.

Ante la falta de vacunas, farmacia San Pablo reconoció que ayer fue rebasada por la alta demanda y anunció que hoy se recibirán más de 16 mil dosis que garanticen la inoculación en 77 sucursales del país.

“Está muy bien que se distribuya de manera particular. Se hace un esfuerzo por pagarla, pero nuestro gobierno no nos está dando otra opción. Al menos yo no me pondría ni la Abdala ni la Patria, que no nos protegen de las nuevas variantes ni de pirola, que dicen que también entra por el estómago”, dijo la señora Ángela Sánchez a EL UNIVERSAL.

La mujer de la tercera edad fue una de las primeras personas en abandonar sonriente la farmacia San Pablo Roma Sur tras ser inoculada con Corminaty.

Al igual que ella, decenas de jóvenes, niños y personas de la tercera edad acudieron a las diferentes sucursales de la cadena para vacunarse y en menos de cinco horas agotaron las dosis e insumos necesarios para la inmunización.

Ángeles Toledo fue una de los pocos capitalinos que lograron vacunarse con el biológico de Pfizer contra Covid-19. Aunque la mujer ya contaba con cuatro dosis, quería reforzar su sistema por miedo a contagiarse de las nuevas cepas.

“Ya padecí Covid tres veces, una de ellas muy grave. Yo creo que pagar por la vacuna es otra alternativa y si se abrió no está mal. No todo el mundo lo va a poder pagar, pero tenemos que hacerlo por necesidad, los que podemos nos vamos a cuidar más con otra dosis”, indicó mientras esperaba su turno.

La señora Toledo llegó a las 10 de la mañana a la sucursal Roma Sur de la farmacia San Pablo con la esperanza de inocularse una vez más con una fórmula aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues leyó que la composición de Abdala y Patria no protegen al sistema inmune de las nuevas cepas de coronavirus.

Después de una hora de espera y con el riesgo de no alcanzar un turno para inmunizarse por la falta de insumos, Ángeles Toledo logró conseguir su dosis.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en cuatro Farmacias del Ahorro de las colonias Juárez y Doctores, y tres farmacias San Pablo en las colonias Roma Sur, Artes Gráficas e Independencia, esta casa editorial verificó que la demanda de Corminaty fue amplia y, aunque no todos los comercios contaban con la vacuna avalada por la Cofepris, las personas no se rindieron y viajaron de una sucursal a otra para conseguirla.

Durante el recorrido en busca de la vacuna Pfizer EL UNIVERSAL también acudió a tres farmacias San Pablo de la zona sur de la Ciudad de México.

En la primera sucursal ubicada en Canal de Miramontes 2749, en la colonia Jardines de Coyoacán, personal de línea de cajas desconocía que había una vacuna de Covid a la venta, y mostró sólo un producto de pruebas caseras para la detección del virus.

Una persona de la tercera edad se acercó al consultorio médico de dicha farmacia para preguntar por la vacuna y la persona encargada le indicó que sabía que en Xochimilco había dosis, pero no sabía qué número y si aún la podían aplicar.

En una segunda parada, en la sucursal de Farmacia San Pablo ubicada en Miramontes 3152, colonia Residencial Miramontes, en Coyoacán, al preguntar por la vacuna Pfizer de Covid indicaron que sólo tenían conocimiento de la de la influenza, pero que ahí no se aplicaba dado que no había consultorio.

Una mujer que se acercó en el momento que se hacía la consulta indicó que había acudido por ese motivo y pidió conocer en qué sucursales se aplicaba, información que desconocían.

En un último intento, EL UNIVERSAL llamó a los teléfonos de Farmacias San Pablo para conocer en qué sucursales aún había disponibilidad de la vacuna. Allí mencionaron que la sucursal ubicada en División del Norte 2817, Parque San Andrés, arrojaba cuatro dosis disponibles hasta las 13:28 horas.

La operadora comentó que no era necesario hacer cita sino llegar directamente a la sucursal y solicitar la aplicación del biológico.

Al llegar, la encargada del consultorio dijo que las dosis ya se habían acabado. En este primer día les llegaron 80 vacunas y para el jueves se esperaban 200 dosis.

Un par de personas que se hallaban esperando información sobre la vacuna se retiraron e indicaron que irían en busca de otros consultorios donde todavía hubiera disponibilidad.

Estado de México

Las vacunas Pfizer contra el Covid-19 se agotaron en Farmacias San Pablo del Estado de México luego de cinco a seis horas en que personas solicitaron la aplicación del antivirus que tuvo un costo de 849 pesos, donde médicos afirmaron que no había certeza de que llegaran más dosis para este jueves.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en municipios del Valle de México como Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla e incluso en el poniente de la Ciudad de México, se verificó que estas vacunas de Pfizer sólo se aplicaron en farmacias que cuentan con consultorios, cuyos médicos fueron los encargados de vacunar a cientos de ciudadanos.

A las 13:00 horas se agotaron las vacunas Pfizer contra el Covid-19 en la farmacia San Pablo ubicada en la avenida Fuentes de Satélite, en la zona limítrofe con Atizapán de Zaragoza.

En este lugar, desde las 7 de la mañana decenas de personas formaron fila para obtener una de las primeras dosis del antiviral contra el coronavirus, que aquí tuvo un costo de 849 pesos.

La doctora Karla informó a las personas que llegaban y permanecían en fila en la farmacia ubicada en el número 25 de la avenida Fuentes de Satélite que las 35 dosis con las que contaban se habían terminado.

“Mañana quizá lleguen cerca del mediodía”, indicaron empleados de la Farmacia San Pablo de Fuentes de Satélite, donde las vacunas las aplicó una médica general.

En tanto, en Ciudad Satélite en la Farmacia San Pablo ubicada en Circuito Centro Comercial en seis horas se agotaron las 180 dosis del biológico de Pfizer que en su mayoría fueron solicitadas por adultos mayores, quienes cerca de las dos de la tarde obtuvieron las últimas fichas.

Ahí una médica informó que no había certeza de que el biológico llegara este jueves, pero esperaban que con seguridad podrían volver a aplicar vacunas el viernes 22 de diciembre.

EL UNIVERSAL además recorrió Farmacias del Ahorro, tanto en la avenida Cuitláhuac en la colonia Popotla en la Ciudad de México como en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan, donde el biológico aún no llega; “quizá después de Navidad”, señalaron empleados y médicos, quienes incluso están creando una lista de espera.

Tras el anuncio de que ayer comenzaría la venta al público del biológico de Pfizer en farmacias, cientos de personas fueron de una sucursal a otra en pos de la dosis, que muchos no consiguieron