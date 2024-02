Durante el III Comité Trilateral para Combatir el Tráfico de Drogas y Tráfico de Armas entre México, Estados Unidos y Canadá, la asesora de Seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, organizó un “happy birthday” al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval.

Ante las delegaciones de los tres países, Sherwood-Randall comenzó a cantar al secretario de defensa, por lo que fue acompañada por otros asistentes.

“Le quiero preguntar a mis colegas que se unan traducción en honor al general Sandoval. ¡Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Luis Cresencio, happy birthday to you!. Muchos años más”, cantaron.

Previo a este encuentro, en la reunión del Gabinete de Seguridad se celebraron los 64 años del secretario de Defensa, a quien le llevaron pastel.

#Hoy felicitamos a nuestro compañero del Gabinete de Seguridad, general Luis Cresencio Sandoval, titular de @SEDENAmx, por su cumpleaños. 🎂 pic.twitter.com/Fx23yeZmd7 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) February 7, 2024