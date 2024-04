A partir de este jueves y hasta el próximo sábado, familiares que congregan 250 colectivos iniciarán la Jornada Nacional de Búsqueda en 18 estados del país, sin el acompañamiento de ninguna autoridad de los gobiernos federal o estatales.

“Hay una deuda enorme con las familias buscadoras, desde el inicio el actual gobierno desistió de tener reuniones de forma directa con las familias, es un tema que no adolece a la actual administración, lo vemos con tristeza,” aseguró Juan Carlos Trujillo, de la Red de Enlaces Nacionales.

Además, la actual administración no tiene la capacidad para responder y llevar a cabo una búsqueda, explicó.

Lee también: Buscarán con maquinaria pesada a desaparecidos

La organización civil Data Cívica presentó la plataforma Volver a Desaparecer, en la cual hizo una comparación con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la plataforma más reciente de Búsqueda Generalizada, e identificó que 10 mil 953 nombres de personas fueron borrados.

Además, la organización señaló que el Programa Nacional de Búsqueda Generalizada recopiló la cifra de 94 mil 291 personas desaparecidas y la localización de 12 mil 344; la Secretaría de Gobernación dio a conocer la información el 14 de diciembre de 2023, pero no cuadran las cifras, indicó el organismo.

Algunas familias, por ejemplo, detectaron que el nombre de su pariente está entre los borrados sin que hasta la fecha tengan noticia de su paradero, es decir, ha vuelto a desaparecer: “De ahí la importancia de revelar estos nombres, ya que es la única manera de que las familias pueden estar seguras de que una persona no haya sido dada por localizada erróneamente”, indicó.

“Es un registro que se hizo de forma tendenciosa, no obedece a la realidad que estamos viviendo, es una tristeza, el problema es la causa y efecto que genera la violencia en el país y es una forma de evadir el problema por parte de las autoridades”, denunció Trujillo.

“Somos sujetos de derechos que llevamos años tratando de reconstruir este país, que no hemos dejado de buscar ni un minuto a nuestros seres queridos desaparecidos para traerlos de regreso a casa”, reiteraron los 250 colectivos.

Lee también: Familiares de personas desaparecidas se manifiestan en ayuntamiento de Fresnillo

El 18 de marzo, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, reconoció que oficialmente hay 99 mil 729 personas desaparecidas o no localizadas en México. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria manifestó que no todos los reportes de personas desaparecidas son situaciones forzadas, ya que la gran mayoría se trata de ausencias voluntarias, y de las personas localizadas “86% no fue víctima de delito”.

Detalló que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se creó en 2019, pero se ha nutrido con los datos de personas desaparecidas desde 1962. Precisó que tras una actualización y búsqueda en domicilios se ha encontrado a más de 20 mil personas: “Actualmente, hay 99 mil 729 registros personas que aún estamos en proceso de búsqueda”, reconoció.

Los colectivos que buscan a sus seres queridos en el mes de marzo enfatizaron a los partidos políticos, al gobierno y los candidatos que no permitirán que los utilicen como botín político.

“No dejaremos que intenten deslegitimar nuestra lucha diciendo que somos manipuladas por personas que quieren golpear al gobierno, exigimos la búsqueda de las más de 112 mil personas desaparecidas”, subrayaron las familias.

Familiares de personas desaparecidas se organizaron en un proceso de unificación nacional, a partir del cual desean construir acuerdos por encima de sus diferencias, sin colores, ni banderas y sin el Estado.

Este 18 de abril realizarán una conferencia de manera simultánea en distintos estados, y el 19 y 20 las familias saldrán a nivel nacional a buscar a sus seres queridos en búsqueda con vida, búsqueda en campo, exigencia en espacios de memoria, fichas, volanteo, exposiciones, foros y acciones en espacios públicos.