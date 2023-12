A nte la demanda de personas de todas las edades que buscaban inmunización contra Covid-19, las vacunas de la farmacéutica Pfizer que aplicó este 28 de diciembre la Cruz Roja resultaron insuficientes.

La benemérita institución aplicó el reactivo en cinco de sus sedes en la Ciudad de México y Estado de México: Lilas, Hospital Central de Polanco, Toluca, Naucalpan y Cuautitlán, con un costo de 785 pesos para los interesados que fueron citados a las 9:00 horas.

Al no alcanzar la aplicación, muchos ciudadanos que se presentaron a las cinco sedes expresaron su descontento y desilusión.

El director del Hospital de la Cruz Roja de Polanco, Gerardo Vargas, señaló que se aplicaron 100 vacunas, como recalcó a EL UNIVERSAL Jorge Forastieri Muñoz, delegado de la Cruz Roja del Estado de México.

Sin embargo, las dosis no alcanzaron para la cantidad de personas que arribaron a la sede, quienes se quejaron de la organización en la fila y porque no dieron fichas.

Se observó que el avance para la aplicación del biológico era lento y la infraestructura para las personas que acudieron en silla de ruedas y bastón no era la adecuada.

Jaime Alvarado Cruz, de 66 años, se trasladó desde Naucalpan y decidió aplicarse el biológico en la Cruz Roja Mexicana porque pensó que tendrían más cantidad de dosis contra Covid-19. El señor Alvarado Cruz arribó a la sede de Polanco desde las 7:30 horas y llevaba esperando en la fila más de dos horas, la cual no avanzaba.

En cambio, Elizabeth Carreño Reyes, quien tiene 87 años, fue la primera en adquirir el biológico de Pfizer, pero para ello tuvo que llegar a las 6:00 horas desde el Estado de México. En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo: “No me importa si gasto para prevenirme contra la pandemia, yo me siento muy contenta con la atención que están dando para poner la vacuna”. La señora Elizabeth acudió acompañada por su hija para aplicarse el biológico.

El señor Eliseo, de 66 años de edad, se desplazó desde San Juan de Aragón. Aseguró que prefirió comprar la dosis de Pfizer porque “[con la otra] hacemos mucha fila, son interminables, además es cubana, no hay certeza, uno no confía en esa vacuna”.

Enfatizó que el servicio de la Cruz Roja Mexicana es excelente, mientras se encontraba en la sala de espera, ya que los profesionales de la salud constataron que los pacientes no tuvieran reacciones tras la aplicación del biológico.

Laura Loyola, de Azcapotzalco, decidió adquirir la vacuna para no contagiarse. Coincidió con el señor Eliseo: “Me da más seguridad Pfizer, Abdala está caducada”. También se quejó por la falta de organización en la Cruz Roja Mexicana, pues la fila no avanzaba y el lugar de espera no cuenta con asientos para las personas de la tercera edad que llegaron con bastón.

Julio César Torres llegó a la sede de Polanco donde confirmó que el precio de la Pfizer es más accesible que en las farmacias: “Desde 2021 me tocó la última vacuna que aplicó el gobierno federal, hay mucha gente contagiada, a pesar que la pandemia ya se acabó, la enfermedad sigue, es importante aplicarse la vacuna”, dijo a este diario.

Se le preguntó al director Gerardo Vargas si contaban con la vacuna Pfizer para niños, pero respondió que aún no, que la tendrán la próxima semana.

También se constató vía telefónica en las delegaciones de Cuautitlán Izcalli y Toluca si tienen la dosis para menores, y la respuesta fue no.

En este inicio de vacunación en la Cruz Roja de Polanco sólo se aplicaron 100 dosis del biológico Pfizer contra Covid-19. Foto: Berenice Fregoso