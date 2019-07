Apretar más en austeridad, pide AMLO a gabinete

[email protected]

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su gabinete a que en la elaboración del Presupuesto Económico 2020 —que deberá presentarse el 8 de septiembre próximo ante la Cámara de Diputados— se refuerce la política de austeridad republicana y no haya gastos superfluos.

“Tenemos que apretar más en el tema de la austeridad, pero hay un muy buen balance de nuestro gobierno y vamos a redoblar esfuerzos para cumplir con el ejercicio del presupuesto”, comentó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Ayer el presidente López Obrador se reunió en privado durante dos horas con su gabinete legal y ampliado, así como con los superdelegados federales, para comenzar a elaborar el Presupuesto 2020 y evaluar los avances de los programas federales.

Hugo Eric Flores, delegado federal en Morelos, aseguró que el Presidente pidió austeridad absoluta en la integración del presupuesto del próximo año.

“Ya se empezó a elaborar el presupuesto, ya instruyó reuniones de varios funcionarios de hacienda y, como siempre, pidió austeridad absoluta”.

El director del IMSS, Zoé Robledo, explicó que no se trata de ajustar más el cinturón, pues en el instituto no hay recortes y operan con 95% de su personal que es de base. “Es un tema más de fondo, de evitar gastos superfluos, lujos y parafernalia del poder y eso lo agradecen los derechohabientes, ellos quieren más doctores, no más guaruras para los funcionarios”.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que apenas están evaluando el presupuesto para el sector energético, “porque Pemex es muy grande, CFE, los institutos y la propia Secretaría de Energía, pero vamos muy bien”.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aseguró que el mandatario les pidió redoblar esfuerzos para alcanzar los compromisos para 2019 y comentó que también se reforzarán las obras de infraestructura.

“Oposición es responsable”. Durante su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que no hay ningún asomo de inestabilidad política en el país, porque la oposición actúa con responsabilidad y no va más allá de cuestionamientos a su gobierno.

“Hay algunos que están aturdidos, confundidos, fuera de quicio, pero ya se van serenando, la verdad no hay ningún asomo de inestabilidad política, la oposición actúa con responsabilidad, no va más allá de los cuestionamientos, pero es consustancial a la democracia que haya críticas, que se cuestione al gobierno, pero no ha pasado a mayores”.

Señaló que a diferencia del sexenio pasado cuando se hablaba del “mal humor social”, ahora hay una situación de mucha alegría.

Departamento presidencial. López Obrador compartió los planos del departamento en el que vive en Palacio Nacional, el cual mide 300 metros cuadrados, cuenta con dos habitaciones, un estudio, cocina, sala y comedor.

“Me ayuda mucho estar aquí porque me ahorra como dos horas diarias”, afirmó el Presidente, quien dijo que su nuevo hogar no afectará la parte histórica del recinto y se conservan sitios históricos.

El Ejecutivo dijo también que es muy importante la atención de los asuntos públicos como para encomendárselos a los economistas, ya que sería como dejar que encabece la paz de un país a un militar.

“Es muy importante la atención de los asuntos públicos como para encomendárselos a los economistas, es como encomendarle la paz de un país a un militar. No es posible”, aseveró.

CNTE. En la mesa de negociación con el gobierno federal, la CNTE afirmó que está concluida la reinstalación de 372 maestros cesados por la reforma educativa, pero lo que no ha avanzado es el tema sindical, donde se ven asuntos como el tratamiento a los problemas de los comités ejecutivos seccionales y sus renovaciones.