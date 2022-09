“Apoyar iniciativa de Yolanda sería defraudar al país”

La expresidenta de la Cámara de Diputados y exdirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri, se dice preocupada por la situación en la que se encuentra el partido y más el país, pues la iniciativa de su correligionaria, Yolanda de la Torre, para ampliar a 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, va anulando y deteriorando el gobierno civil, que tanta sangre y esfuerzo ha costado construir a México; todo por la ceguera y los intereses cortoplacistas de algunos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Dulce María Sauri señala que la presentación y votación de la iniciativa pone en riesgo el plan político-electoral de armar un frente común para las elecciones de 2023 y 2024.

“No está ayudando en nada [la iniciativa] a serenar los ánimos; al contrario, los exacerba. Pone en riesgo en la parte político-electoral un frente común para las elecciones de 2023 y ya no digamos las de 2024. Eso tiene que ver con lo electoral, pero contribuye a seguir deteriorando la construcción del régimen civil que tanta sangre y esfuerzo le ha costado construir a este país. O sea no son las Fuerzas Armadas las que están en esto, es una vez más la incomprensión, la ceguera y los intereses cortoplacistas de algunos”, asegura.

La exgobernadora de Yucatán indica que la iniciativa de la diputada De la Torre y el discurso del líder priista, Alejandro Moreno, deben ser una llamada de alerta, pues evidencian el fracaso de las políticas de seguridad y la propia Guardia Nacional, por lo que sólo Ejército y Marina pueden garantizar la paz y tranquilidad, y entonces, “si la violencia continúa, pues ya que mejor que las Fuerzas Armadas ejerzan el gobierno”, enfatiza.

“Deberían ser una llamada de alerta porque si sigues el razonamiento que da del gran fracaso de las políticas de seguridad pública y de la Guardia Nacional, porque eso dijo, y que sólo el Ejército y la Marina pueden garantizar la tranquilidad o el restablecimiento de la seguridad, entonces, ¿qué nos está ofreciendo una posición de esta naturaleza? Nos está diciendo: ‘si la violencia continúa, pues ya que mejor que las Fuerzas Armadas ejerzan el gobierno’”.

Cuestiona que si falta año y medio para marzo de 2024, cuando vence el plazo para el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, “¿por qué se está presentando ahorita y con la conclusión de que es indispensable prorrogar el plazo del Ejército”.

Opina que de aprobar la iniciativa, el PRI estaría defraudando a la ciudadanía que votó por la coalición y buscaba generar un equilibrio de poder en México y acotar el desbordamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. “¿Con qué cara vamos a salir ahora? Nos deja en una situación verdaderamente complicada de cara a la ciudadanía.

“El PRI defraudaría a la ciudadanía que votó por una coalición para generar un equilibrio de poder en México, para acotar el desbordamiento que ha tenido el Presidente y su proyecto político. Es defraudar a la ciudadanía, porque pasa y no quiero sumarme a los memes del ciberespacio, el silencio de Layda Sansores, son muchas coincidencias.

“¿Con qué cara vamos a salir ahora? Nos deja en una situación verdaderamente complicada de cara a la ciudadanía, porque el tema de la violencia sí es cierto que no funciona la Guardia Nacional, como dijo el dirigente nacional, pues hacía ahí debería estar enfocando las baterías para que funcione y no decirnos que como no funciona la Guardia Nacional, que el Ejército se haga cargo de la seguridad pública de México”.

Cuestiona qué más puede hacer el Ejército que no esté haciendo ahora, pues ya tiene muchos años desplegado y apoyando en tareas de seguridad.