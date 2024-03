Al iniciar este viernes las campañas presidenciales y con esto la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso “autolimitarse” en sus conferencias matutinas de los próximos tres meses, y pidió la cooperación de los periodistas y otros asistentes a sus “mañaneras” a no tocar temas prohibidos por la ley electoral.

“Les pido su cooperación Si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayúdenme, para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad”, dijo en Palacio Nacional.

Ayer en Cancún, Quintana Roo, el presidente López Obrador informó que consultará al Consejo General del INE que puede y que no puede decir en su conferencia “mañanera”.

En entrevista, durante el recorrido de inauguración del Tramo 5 Norte del Tren Maya, el Jefe del Ejecutivo señaló que puede hablar de política, pero hará una consulta a los consejeros electorales.

“Voy a ver, voy a ver…voy a preguntar, si puedo decir, porque yo hablo así, o sea si no puedo decir nada de la corrupción, pues que me lo digan mañana les voy a pedir que me digan si puedo hablar de ‘la mafia, si puedo hablar de la corrupción, si puedo hablar del bloque conservador, del instituto a favor de la corrupción, de Claudio X. González, si puedo hablar de la injerencia de gobiernos extranjeros’”, dijo.

