Ante la falta de respuesta y acción de la Fiscalía de Guanajuato, las vidas de Karla N y sus tres hijos, están en riesgo pues las autoridades de la entidad continúan ignorando su querella presentada por violencia física y de género, según demanda la Fundación María Teresa Ealy Díaz.

Pese al peligro en que la familia de la mujer se encuentra, el sistema judicial de Celaya continúa inactivo frente al agravio que la ex pareja de Karla comete contra ella y su familia, acusa la fundación.

“A pesar de presentar evidencia y señalar diversos actos de corrupción, las autoridades siguen mostrando una preocupante inacción en la búsqueda de la justicia.

“La presunta corrupción dentro de las instituciones locales ha obstaculizado los esfuerzos para resolver este caso ya que, dentro de las propias autoridades e instituciones podrían estar vinculadas o apoyando al propio agresor, lo que agrava la situación y socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones que deberían proteger a las víctimas”, informó la Fundación.

En entrevista con la directora del organismo, María Teresa Ealy Díaz, Karla N declaró que, desesperada por la impunidad en su caso, también acudió a la Embajada de España a solicitar apoyo legal. Sin embargo, también fue ignorada pues, aseguró, su expareja tiene presuntos vínculos con autoridades de la misma.

Ante la ausencia de respuesta por parte de las autoridades, la Fundación María Teresa Ealy Díaz asumió la representación legal de la víctima y se comprometió a enfrentar cualquier resistencia y colusión.

De acuerdo con la también activista por los derechos humanos, María Teresa Ealy Díaz, este caso pone en reflexión urgente la necesidad de una revisión exhaustiva de los sistemas de seguridad y justicia en Guanajuato, específicamente en Celaya.

“La ciudadanía y la comunidad internacional están invitadas a reflexionar sobre el camino que México está tomando, donde la impunidad, la corrupción y la inacción institucional amenazan la seguridad y el bienestar de las personas, omitiendo el derecho humano al mínimo vital y el principio del interés superior”, señaló la abogada penalista.

“En este camino hacia la justicia, no me rendiré. Cada obstáculo que encuentre en este caso, cada acto de corrupción lo enfrentaré con valía y determinación. La impunidad no será tolerada. Buscamos reparar el daño, asegurando que la víctima y sus menores hijos encuentren la justicia que merecen y que han buscado durante varios años. Por ello, seguiré luchando incansablemente hasta lograr que se haga justicia, Karla recuerda que no estás sola”, comentó a la víctima, María Teresa Ealy, también Díaz, Embajadora Internacional de los Derechos Humanos y La Paz por la Organización de los Estados Americanos. (OEA).

