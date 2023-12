Senadores y representantes jurídicos de Morena alistan la presentación de una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el uso de drones a un público abierto para promocionar mensajes de la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

El senador y vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, dijo a EL UNIVERSAL que el equipo jurídico del partido ya analiza la queja que se presentará ante el órgano electoral por el uso de drones para intentar posicionar a Gálvez Ruiz y denostar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Comentó que el mensaje de la precandidata opositora fue dirigido a la población en general y no a la militancia del PAN, PRI y PRD, por lo que se deben sancionar estos actos.

Asimismo, dijo que el INE debe fiscalizar los recursos, que pueden ser millonarios para utilizar decenas o cientos de drones para mandar un mensaje a la ciudadanía.

Calificó de broma del Día de los Santos Inocentes el que Xóchitl Gálvez critique la política de salud del presidente López Obrador, cuando es el único mandatario que rescató el sistema ante la corrupción de los gobiernos neoliberales del PRI y PAN, ello luego de las descalificaciones a la megafarmacia que fue inaugurada este viernes.

A su vez, el representante del Partido del Trabajo ante el INE, Pedro Vázquez, minimizó los mensajes vía drones y redes sociales de la precandidata opositora, al argumentar que si bien pudieron ser abiertos a toda la ciudadanía, no tenían logo de partido ni nombre de un candidato. “Bueno, ese mensaje no habla de precampaña y no veo cómo señalar a un precandidato o partido, es sólo felicitación, ni siquiera traía logo de partido o nombre de precandidato”, apuntó.

Sin embargo, “todo puede ser objeto de queja. Sólo hay que aportar elementos mínimos o presunción de una precampaña. Dirigida no sólo a militantes y simpatizantes en ese mensaje, sólo es felicitación a AMLO, no veo más”, dijo César Cravioto.

Cabe destacar que la noche del jueves, Xóchitl Gálvez hizo volar unos drones en la Ciudad de México, los cuales formaron diversas frases desde su nombre, una “X” y hasta un “¡Feliz fin de AMLO!”, rumbo a las elecciones de 2024.