AMLO y sus polémicas diplomáticas: los borregos de Europa, la inquisición de Panamá, pausa española y elección colombiana

A lo largo de su mandato como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha hecho énfasis en que “la mejor política exterior es la interior”; además, que como principios básicos de la política exterior de la autollamada cuarta transformación, ha mencionado la “no intervención y autodeterminación de los pueblos”.

Sin embargo, AMLO se ha visto involucrado en varias polémicas con gobiernos extranjeros por expresar su opinión en torno a diversos temas internacionales, peculiares peticiones o simplemente decir lo que piensa ”porque mi pecho no es bodega”.

Ejemplos hay varios, y para muestra el más reciente conflicto con la Cancillería de Colombia, pues López Obrador se solidarizó, este viernes durante su conferencia de prensa mañanera, con Gustavo Petro, candidato de izquierda a la presidencia de Colombia, quien dijo enfrenta una “guerra sucia” de lo más indigno, ruin y cobarde.

A continuación, EL UNIVERSAL hace un recuento de algunas de las polémicas diplomáticas del presidente de México a lo largo de su sexenio.



Conflicto con Colombia por “solidarizarse” con el candidato de izquierda Gustavo Petro

Este viernes, AMLO aseguró que Gustavo Petro “guerra sucia” de lo más indigna, ruin y cobarde y se solidarizó con él pues, aseguró, él como opositor le tocó enfrentar.

“Espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia, porque es un menosprecio a la persona, es pensar que el ser humano puede ser manipulable y esa es la mentalidad de estos publicistas mercenarios”, dijo el mandatario mexicano.

Unas horas después, la Cancillería de Colombia manifestó su inconformidad con los dichos de AMLO y calificaron de “una injerencia desobligante en los asuntos internos” de Colombia. Además por medio de un pronunciamiento oficial en redes sociales, la Cancillería pidió a López Obrador respetar la autonomía del país latinoamericano.

"Le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores", añadió la representación diplomática.

Lee también: AMLO dice que Gustavo Petro enfrenta una “guerra sucia” ruin y cobarde en las elecciones de Colombia

México condiciona su asistencia a la Cumbre de las Américas

En Mayo AMLO hizo una gira por Centro América a Guatemala, El Salvador, Honduras y la culminó en el Caribe en Cuba. Tras esa gira el presidente de México hizo un llamado a Estados Unidos a no excluir a ningún país de la región de la Cumbre de las Américas, pues el vecino del norte no contemplaba invitar a Cuba y Venezuela.

AMLO condicionó su asistencia, y adelantó que no iría si dichos países no eran invitados. Honduras y Argentina coincidieron con la posición de México; sin embargo, López Obrador aseguró que no se trata de un boicot contra su homólogo estadounidense Joe Biden.

Este viernes y a unos días de celebrase la Cumbre en Los Ángeles, el canciller, Marcelo Ebrard, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su postura de no asistir si Estados Unidos excluye a países de la región, aunque aclaró que México sí estará presente.

Ebrard enfatizó que la asistencia del mandatario "va a depender de lo que Estados Unidos haga, si invita a todos el presidente allí va a estar. Si no, el Presidente ya dijo su decisión".

Lee también: Si EU excluye a países, AMLO no asistirá a Cumbre de las Américas: Ebrard

AMLO llama “borregos” a integrantes del Parlamento Europeo

En marzo de este 2022, el presidente de México calificó de “borregos” al Parlamento Europeo por medio de un comunicado de la Presencia, ello después de que el Parlamento se sumara al grupo opositor de la 4T ante su exigencia de frenar la violencia contra comunicadores en México.

Cabe recordar que el Parlamento Europeo urgió al gobierno mexicano a actuar de manera inmediata contra los ataques a los periodistas y los defensores de derechos humanos y ,en un tono poco diplomático, la Presidencia de la República les pidió primero informarse para que no se “sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”.

Además el documento, que valió una crisis diplomática, decía al viejo continente que “no olviden que ya no somos colonia de nadie” y que olviden su “manía injerencista” disfrazada de buenas intenciones” pues ellos no son “el gobierno mundial”.

En el documento, la Presidencia aseguró que en México no se reprime a nadie y que se respeta la libertad de expresó y afirmó que el Estado mexicano no viola derechos humanos.

Lee también: Llamar "borregos" a parlamentarios europeos no es un insulto: AMLO

Por el penacho de Moctezuma relación con Austria se enfría

También en marzo pasado, a la par de haber llamado borregos e injerencistas a parlamentarios europeos, AMLO señaló que tras solicitar a Austria la restitución del Penacho de Moctezuma, se generó una “sana distancia” entre ambos países.

A pesar de ello, el presidente no descartó que ese objeto prehispánico regrese al país, pues “ya hay tecnología para cuidarlo y trasladarlo sin ningún problema”.

En una de sus conferencias de prensa, el titular del Ejecutivo reconoció que por la negativa de Austria de devolver el Penacho de Moctezuma, en 2020, las relaciones con ese país se “enfriaron un poco”.

“No descarto que el Penacho regrese al país. Debe ser una demanda permanente de los mexicanos, esté quien esté en el gobierno y no sólo por el Penacho sino muchísimas otras piezas que se han sustraído de manera ilegal, que se han robado de México y que se venden en subastas”, dijo AMLO.

Lee también: Así intervinieron clandestinamente los audios sobre el Penacho de Moctezuma en Austria

AMLO pone en pausa relación con España

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió un frente en contra del gobierno de España en febrero de 2022. Planteó poner “en pausa” las relaciones con el país europeo para “respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista”.

“Vale más darnos un tiempo, una pausa; a lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando yo no esté aquí, que no fuesen igual como eran antes”, expreso AMLO.

Además el tabasqueño señaló que México desea tener buenas relaciones con todos los gobiernos y pueblos, pero no queremos que nos roben, dijo. “Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles, tampoco lo queremos nosotros, vamos a esperar”.

El Presidente indicó que desde los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto (PRI) las empresas españolas abusaron con negocios al amparo del poder. “Iberdrola viene de Fox y antes, pero Iberdrola, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica. Luego, Calderón, con Repsol.

Lee también: México no presenta pruebas de que Panamá haya dicho no a Pedro Salmerón como embajador

Nomina a Pedro Salmerón como embajador en Panamá y llama Santa Inquisición a canciller

En enero de este año, AMLO tensó las relaciones diplomáticas con Panamá, ello tras la nominación del catedrático Pedro Salmerón como embajador de México en aquel país. El malestar no solo se suscitó entre grupos de estudiantes y feministas en México, sino también en Panamá y en las redes sociales, pues se señalaba a salmerón de acosador y violentador de mujeres.

Tras una oleada de descalificaciones contra Salmerón, el tabasqueño salió en su defensa en una de sus mañaneras, en la que aseguró la canciller panameña Erika Mouynes habría sido quien había tomado la decisión de rechazar la nominación de Salmerón.

"Resulta que lo propusimos para Embajador en Panamá y, como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o Canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM (…). No creo que el presidente de Panamá esté enterado, creo que tiene que ver más con la canciller", dijo el mandatario.

Lee también: AMLO pide pausar relación; España: no se justifica

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



ardm/acmr