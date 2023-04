El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que ve viable que se acelere la extradición de México a Estados Unidos de Ovidio Guzmán “El Ratón”, líder de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, tras los cargos que el Departamento de Justicia de la Unión Americana le fincó a él y a 27 integrantes más de la misma organización criminal.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional y cuestionado si la acusación del Departamento de Justicia presentada la semana pasada podría acelerar la extradición del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, López Obrador respondió: “Pues sí, se hacen los trámites, pero son procesos que llevan tiempo. No sé si se acuerdan de que primero se recurrió a el argumento o la excusa o el pretexto de que no era él, que no era Ovidio, entonces, eso lleva un tiempo, para eso lo hacen los abogados, porque hay que demostrar de que se trata de Ovidio, entonces lleva tiempo, mientras eso no se desahogue no se pueden continuar con los trámites. Luego hay otros amparos y depende de los jueces. Entonces, vamos a esperar a ver qué resuelven”.

López Obrador insistió que la prioridad en la estrategia de seguridad debe de ser atender las causas que llevan a las personas a sumarse al narcotráfico, principalmente a los jóvenes y no con medidas coercitivas.

"El problema de la violencia se tiene que enfrentar atendiendo las causas no solo con medidas coercitivas, no sólo con cárceles, no sólo con amenazas de mano dura, hay que atender las causas, hay que procurar que no se deje sin oportunidades a la gente”, dijo.

