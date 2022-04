AMLO: usaron nave para atender temas de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y otros funcionarios de su gabinete hayan usado un avión de la Guardia Nacional (GN) para promover la consulta de revocación de mandato en Coahuila y Sonora el fin de semana, y afirmó que acudieron a estos estados para atender temas en materia de seguridad.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que si hay denuncias sobre estos hechos que la autoridad competente resuelva, y afirmó que Adán Augusto López Hernández no es “corcholata” (precandidato) a la Presidencia para 2024.

“En el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues él está visitando los estados para cumplir su responsabilidad, no para promover la consulta. Él, para que se tranquilicen, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación, no es precandidato porque me está ayudando a la transformación del país... él no está haciendo campaña”, dijo.

Señaló que las aeronaves de las Fuerzas Armadas no deben ser usadas para promover la consulta.

“Traigo prisa”

Por la tarde, y al salir de Palacio, el secretario López Hernández evitó responder si usó una nave de la Guardia Nacional para promover la revocación el fin de semana y sólo dijo: “traigo prisa”.