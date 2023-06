El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al gobierno de Estados Unidos a que apoye con recursos económicos a los países de esta región de Centroamérica y el Caribe para frenar los flujos migratorios y no apostar a muros ni la militarización en la frontera.

El Mandatario federal destacó que su gobierno “está predicando con el ejemplo” al destinar apoyos a países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice, por medio del programa de Sembrando Vida con el objetivo de frenar la migración forzada entre su población.

“Estamos nosotros ayudado en lo que siempre hemos sostenido, que la migración no se da por gusto sino por necesidad y que la migración tiene que ser opcional, no forzosa, y hay que atender las causas. Hay que crear empleos, hay que promover el bienestar de los pueblos de donde salen los migrantes, que eso es lo mejor, no los muros, no la militarización, no el maltrato a migrantes, y hemos estado insistiendo bastante en el gobierno de Estados Unidos para que destine fondos suficientes a planes de desarrollo y estamos predicando con el ejemplo".

“Nosotros estamos llevando un plan en Centroamérica, con la participación, aceptación de los gobiernos de Centroamérica y el Caribe y hay muy buenos resultados y esto que les vamos exponer ahora. Ya lo estamos dando a conocer, lo estamos exponiendo en el gobierno de Estados Unidos, Washington con el propósito de que se apoye con recursos a los pueblo de Centroamérica y el Caribe. Si nosotros lo estamos haciendo ellos podrían también ayudar mucho, no apostar a la fuerza, no apostar al armamentismo, apostar al desarrollo y al bienestar de los pueblos”.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal señaló que el apoyo que ha dado su gobierno es con el propósito de que no haya migración forzada, que la población no tenga que salir de sus pueblos y abandonar a sus familias por falta de oportunidades de trabajo y por violencia.

Indicó que su política para atender la migratoria se basa en atender las causas que originan la migración, pues manifestó que es lo mejor y no apostarle a la construcción de muros, “no a la militarización y no al maltrato a los migrantes”.

