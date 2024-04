El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como absurdo, mentiroso, cínico y “una mentira colectiva” que sus adversarios digan que su gobierno quiere expropiar las pensiones de los trabajadores.

“Nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos, ¿cómo vamos a despojar a los trabajadores? si estamos aquí por su apoyo, para servir al pueblo, a los más necesitados, a los trabajadores, a los pobres”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo explicó que la reforma que ha planteado para usar los recursos de las cuentas inactivas de las Afores de trabajadores de más de 70 años, es para resarcir las reformas en la materia de los expresidentes Ernesto Zedillo (PRI) y Felipe Calderón, por medio de la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar.

Rechazó que sea una reforma con fines electorales, pues desde enero pasado en Río Blanco, Veracruz, hizo dicho planteamiento.

“Estaba yo viendo con todo respeto, no es nada personal, veía a Joaquín (López Dóriga), vean lo que dice, no sólo el, todos: ´lo que le faltaba de expropiar al gobierno, las pensiones que 45 millones de trabajadores tienen en las afores´, eso es mentira, ¿Cual expropiación de las afores?, pero así todos, porque mienten, no es una expropiación”.

Acusó que el enojo de sus adversarios es porque hay mucho calor por la temporada “por el asuntito” (elecciones).

Señaló que las Afores que no entregaban los recursos que no reclamaban a los trabajadores y éstas con ese dinero que lo tienen que entregar al IMSS.

“Pues cómo son muy acaudalados, tienen mucho poder económico los que manejan las Afores, tienen muy buena relación con los medios, se apoyan en los medios para echar a andar esta campaña de mentiras, porque van a tener que entregar lo que ellos administran sin que tenga un propósito que beneficie a los trabajadores”.

















