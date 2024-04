Pese a que este 1 de abril se registró el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proceso electoral y la transición presidencial será muy tranquilo y terso.

En su conferencia mañanera de este martes 2 de abril en Palacio Nacional, López Obrador reconoció que el asesinato de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez “es muy doloroso”, pero manifestó que “vamos a salir adelante”.

“Esta transición va a ser muy tranquila, tersa y no va a haber ningún problema. Y también diría la elección, porque es muy doloroso, el asesinato de ayer de la candidata en Celaya, duele mucho, pero vamos a salir adelante”, declaró.

Lee también Cepillan, por tercer año, recursos de becas para universitarios

El Presidente aseguró que, a diferencia de otros sexenios, ya no predomina en el gobierno federal la asociación delictiva entre autoridades y la delincuencia.

“Hay diferencias importantes, una diferencia es que ya no predomina la asociación delictiva como era antes, entre la delincuencia y la autoridad. Ahora no se permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul