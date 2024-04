El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó una investigación ante una denuncia de posible conflicto de interés y simulación de competencia en la entrega de contratos en la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Al señalar que confía en la gobernadora Delfina Gómez (MORENA), porque es una mujer honesta e incorruptible, y si hay esas irregularidades, se va a actuar.

“Si la información es veras, está sustentada que se inicie de inmediato un proceso de investigación”, dijo en su conferencia de prensa.

Durante la mañanera, el Mandatario fue cuestionado contratos para realizar obras y que fueron adjudicadas a empresas presuntamente propiedad de Armando Alonso Beltrán, vocal Ejecutivo de la CAEM.

“Ahora mismo seguramente la maestra, si no nos está viendo, a lo mejor sí, le van a informar y ella va a dar una respuesta a la denuncia…la maestra Delfina no permite la corrupción, es una mujer honesta, y si alguien sin consultarla, sin tomar en cuenta los procedimientos legales, hizo algo indebido se castiga, porque no debe haber corrupción e impunidad”.

