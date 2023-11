Tijuana, B.C- El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de legisladores del PRI y PAN por votar recientemente en contra del Paquete Económico 2024.

"Aprovecho para subrayar, porque no se dice, que los conservadores del Congreso del PRIAN votaron en contra del Presupuesto, y si de ellos dependiera, no aprobaría que se entregarán estas pensiones”, dijo en su conferencia mañanera de este viernes en las instalaciones de la Zona Militar 2 de Tijuana, Baja California.

El Presidente aseguró que cuando se presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados para que la pensión adultos mayores se elevara a rango constitucional, los legisladores del PAN votaron en contra “para poner las cosas en claro”.

Destacó que en el Presupuesto 2024, en enero próximo aumentará la pensión universal para adultos mayores.

“Era de 4 mil 800 pesos bimestrales y va a aumentar a partir de enero a 6 mil pesos bimestrales para adultos mayores, luego de 65 años”, dijo.

Hay varios partido de oposición que tienen políticos que ya no dan confianza: AMLO

Antes de que Morena dé a conocer el nombre de quienes serán sus virtuales candidatos en nueve estados para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay partidos políticos de oposición que no tienen “mucho personal” o tienen en sus filas a políticos que no dan confianza a la población.

López Obrador afirmó que ya la población está muy despierta y no se deja engañar.

“Hay varios partidos, y hay algunos que no tienen mucho personal. Antes decían cosas que ya no puedo repetir, pero no, no se hace nota, se sabe hasta El Vaticano, pero no tienen o ya es gente que no da confianza, pues.

“Ya la gente está muy despierta, no es fácil, pero hay libertad, que todo mundo se expresa y al final es el pueblo el que va a decidir con su voto libre, secreto.

“Eso es lo otro, sin usar presupuesto para favorecer a ningún partido, candidato, sin entregar migajas, nada de frijol con gorgojo, material de construcción, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. ¿Se acuerdan las tarjetas que entregaban Monex, Soriana, por los votos (en la elección de 2012)? Solamente volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos”, expresó.

