AMLO se compromete a resolver escasez de agua en Iztapalapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver el problema de escasez de agua en la alcaldía de Iztapalapa, una de las zonas que más padece de la falta del líquido.

Al inaugurar la primera etapa del parque ecológico “Cuitláhuac”, el Presidente dijo que se trabajará de forma conjunta con el gobierno de la Ciudad de México para “resolver la escasez de agua en Iztapalapa”.

“Vamos a llevar a cabo un plan, ese es el compromiso para atender esta demanda de que haya agua en Iztapalapa, que no falte, que no se tenga que depender del llamado famoso tandeo, que no falte el agua en Iztapalapa”.

El Ejecutivo dijo que tienen que buscar las alternativas, las opciones y vamos a probar “este programa, vamos a ayudar desde el gobierno federal a resolver este programa, esta necesidad ya que podamos garantizar el agua suficiente y de calidad para Iztapalapa”, expresó.

Acompañado de la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y de la titular de la alcaldía de Iztapalapa, Clara Brugada, destacó que el parque se construyó en lo que era un basurero y se tiene el compromiso de rehabilitar 150 hectáreas.

Resaltó que a Clara Brugada la conoce desde hace más de 30 años y han estado juntos en más de 100 batallas como cuando los recibió durante la caminata de éxodo por la democracia cuando marcharon de Tabasco a la ciudad de México.

“Tuvimos que caminar cerca de 50 días en el éxodo por la democracia, y llegamos en un trayecto llegamos a descansar a San Miguel Teotongo. Y ahí estaba Clara hace 30 años, jovencita (risas) No voy a decir su edad por delicadeza, pero desde entonces nos conocemos, ahí ella con el micrófono portátil dándonos la bienvenida y dándonos posibilidad de hospedaje, alimentos y luego ya ustedes saben la historia de cuántas veces Clara ha estado encabezando el movimiento democrático en Iztapalapa”.

