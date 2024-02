Cuestionado sobre la falta de agua en el Valle de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que se realizan diversas acciones como la perforación de pozos para tener líquido y se burló de la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien realizó una gira por España y habló de la sequía.

En su conferencia mañanera de este miércoles 14 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que el gobierno federal, el de la Ciudad de México y el del Estado de México actúan de manera coordinada para el abasto.

“También, no puedo dejarlo de decir, no puedo omitirlo, no puedo dejar de decirlo: hasta Calderón que está en España ya está hablando de la escasez de agua porque ya se está queriendo politizar el asunto, lo quieren agarrar de bandera”, expresó López Obrador.

Lee también: AMLO: “No vemos que se desate la violencia política-electoral”

Al poner de ejemplo trabajos en Monterrey para incrementar el abasto del agua en 30%, López Obrador destacó que “hay mucha experiencia” de los ingenieros hidráulicos “y conocemos muy bien la situación de la ciudad en lo que corresponde al agua”.

“Bueno, no puedo hablar de la experta (Xóchitl Gálvez) porque se van a burlar o me van a cepillar. Pues ni modo que desde España se resuelva el problema”, declaró el Presidente entre risas al señalar que el tema de la falta de agua “ya lo trae de bandera uno de los candidatos del bloque conservador”.

Recientemente, la aspirante presidencial del PAN, PRI y PRD pidió al gobierno federal declarar emergencia nacional por la sequía en el país y señaló falta de mantenimiento a la infraestructura hídrica.

¨No puedo hablar de la experta porque se van a burlar o me van a cepillar. Ni modo que desde España se resuelva el problema del agua": AMLO ironiza al señalar que la candidata del bloque conservador (Xóchitl Gálvez) tiene como bandera el tema y quiere atenderlo desde España pic.twitter.com/jDhbCKOyIX — El Universal (@El_Universal_Mx) February 14, 2024

López Obrador aseguró que tras el paso del huracán “Otis” en Acapulco, “ahora hay más agua disponible” que antes: “Afectó el huracán y se atendió el problema del abasto del agua y se encontró que habían muchos pozos que no estaban funcionando porque llevaba tiempo que las bombas estaban descompuestas”.

Aclaró que eso no quiere decir que ya esté resuelto el abasto del agua en el puerto.

Lee también: Papa Francisco recibe a Xóchitl Gálvez en audiencia privada