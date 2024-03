Ante las protestas de policías estatales de Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la gobernadora Layda Sansores, a quien ofreció todo su apoyo y confianza, y recomendó a los policías que no se dejen manipular porque, afirmó, hay “mano negra” con propósitos politiqueros por parte de corruptos.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, el Mandatario federal afirmó que Layda Sansores es "una gobernadora honesta, de buenos sentimientos".

“Todo nuestro apoyo a Layda Sansores, que lo resuelvan allá. Dejar de manifiesto que le tenemos todo, toda nuestra confianza a la gobernadora Layda Sansores. Recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Layda, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos, y que no se dejen manipular, porque hay `mano negra´ de los politiqueros. O sea, no puedo hablar de quién. Que no se dejen manipular.

“Lo que está sucedido en campeche, fundamentalmente es una manipulación con propósito politiqueros. Son los corruptos los que están detrás. Más claro ya no porque no me vayan a cepillar”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió a los “manipuladores” de estas protestas que jueguen limpios porque "se ven mal" y porque también, advirtió, todo lo que hacen se les revierte y tienen un efecto de bumerán.

“A los manipuladores también mandarles un mensaje que jueguen limpio, o sea, se ven mal pero además se les revierte porque todo eso que hacen tienen un efecto de bumerán”.

El presidente López Obrador exhortó a los policías de Campeche a que le tengan confianza a la gobernadora y afirmó que si hubo casos de abusos de autoridad se castigarán.

“Que le tengan confianza a Layda si hubieron abusos de autoridad se van a castigar”, garantizó antes de retirarse.

































