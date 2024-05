El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en días pasado recibió un reclamo por parte de la embajada de China, tras su discurso de la conmemoración del 5 de mayo en Puebla.

Durante la conferencia mañanera de este jueves, relató que en un discurso improvisado, recordó que México no es ni será colonia de ningún país extranjero, incluido China, motivo por el que recibió una carta del gobierno Chino.

"Llamé a una política de buena vecindad, y que se debe comprender que no somos colonia de ningún país extranjero, México es un país independiente y soberano, y le agregué, "no somos colonia ni queremos ser colonia ni de China, ni de Rusia, ni de Francia, ni de Estados Unidos", eso fue una improvisación, entonces pasa el tiempo y me manda una carta el embajador de China haciendo referencia al discurso, que cómo había hablado que no íbamos a ser colonia de ningún país extranjero", declaró.

El primer mandatario puntualizó que en una carta extensa, el gobierno Chino aclaró que no son colonizadores, y detalló que en su respuesta les reconoció por ello.

"Me mandó una carta diciendo que ellos nunca habían actuado como colonizadores, que los colonizadores eran otros, entonces les tuve que poner una carta, nomás les puse que celebraba que mantuvieran esa postura de no buscar ser colonizadores, y que ojalá eso se mantuviese con el tiempo, porque la historia todavía no termina, ojalá y logremos vivir en un mundo sin hegemonías", concluyó.

