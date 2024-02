Sin revelar el nombre de la empresa y de la obra, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que una constructora, que trabaja con el gobierno federal, pagó “moches” para poder continuar con los trabajos ante diversas protestas.

“Se está haciendo por ahí una obra que también tiene que ver con nosotros, pero le pregunté a la empresa constructora ´oye ¿cómo le hiciste para que te permitieran hacer la obra?´ Una obra grande, grande, grande, nada más que no lo puedo decir, no vaya ser que se amparen, y ya me confesó ´que le habían entregado unos moches´, les digo, eso no se hace, es como mostrar el teléfono de la corresponsal del New York Times”, ironizó.

En conferencia de prensa, el Jefe del dijo que le reclamó a la empresa porque su gobierno, que tiene como bandera el combate la corrupción, procura que sus obras se hagan de manera responsable, sin destruir nada.

“Pero es modus vivendi, modus operandi de todas estas organizaciones de la sociedad civil”, acusó.

El Presidente no reveló ni el nombre de la empresa constructora, la obra ni tampoco quiénes eran los que recibieron los moches.

Durante la mañanera, el presidente dijo que la obra del Tren Maya no afecta ríos, cenotes y se da paso libre a la fauna, además de que se cuenta con todos los estudios que se le han requerido.

“Para poner los pilotes donde tenían que ponerse, se están destinado más fondos, como dos o tres veces más, lo que no se hizo antes, sin embargo, aparecieron como hongos después de la lluvia los pseudoambientalistas y bien corruptos”, dijo.





























