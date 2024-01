Querétaro, Querétaro.- El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a la posición a presentar su proyecto para el país, porque en cinco años no tienen una propuesta para la gente.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de enero en Querétaro, López Obrador aseguró que si se confronta con sus adversarios es porque considera que “no le conviene al país el que regrese la política neoliberal, neoporfirista, el conservadurismo”.

Criticó que en lugar de “enseñar el cobre y hacer el ridículo” con ataques a su administración, la oposición debería presentar un proyecto en beneficio de la ciudadanía.

“Ahora que tenemos diferencias, me parece increíble, ni debería estar dando consejos o debería yo de estar dando consejos, pero como dicen los profesionales: ‘Toda consulta causa honorarios’; en vez de estar solo en el ‘No, no, no, no’, viendo qué hacemos, además desesperados y cada vez enseñando más el cobre, haciendo el ridículo, deberían estar haciendo una propuesta alternativa, 10 puntos, 20, 30, 40, 50. Esto es lo que proponemos”, expresó.

“¿Pero díganme un punto? Díganme de algo que estén proponiendo en beneficio del pueblo de México, o algo que nosotros estemos haciendo mal y ellos va a hacer bien y que expliquen cómo. El remedio y el trapío”, señaló.

apr