El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó al fallecido periodista y escritor Carlos Monsiváis, siempre vinculado a los movimientos sociales, en el 85 aniversario de su natalicio.

“Hoy cumple 85 años de haber nacido el maestro Carlos Monsiváis, a quien recordamos con mucho cariño. Es uno de los mejores intelectuales que ha habido en la historia de nuestro país, desprendido completamente de lo material, ese no tenía como propósito hacer dinero”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Recordó que el autor de obras como “Días de Guardar” y autor de la columna “Por mi madre bohemios” vivía en la colonia Portales, en una casa modesta llena de gatos, papeles y libros.

“Genial, muy inteligente y siempre vinculado a los movimientos sociales, le causaba mucha satisfacción que casi todos los discursos y desplegados de la oposición los hizo él. A mí me hizo uno, el del Éxodo por la Democracia, cuando caminamos desde Tabasco a la Ciudad de México”, contó.

López Obrador recordó que una frase que pronunció en ese discurso era “La modernidad se debe de forjar desde abajo y entre todos”, autoría de Monsiváis.

“Cuando el desafuero, me lleva un discurso y le digo ‘este no, ya lo tengo, este ya lo hice’. Se medio enojó porque llevaba de 10 de 10; le digo ‘no, este no, este va a ser, así es’”, mencionó.

El presidente López Obrador dijo que entre las pocas diferencias que tuvo con Monsiváis fue en el plantón de Reforma y el Zócalo, “amigos acomodaticios” del escritor lo convencieron que estaba mal y dio una declaración en ese sentido.

“Pasó el tiempo y me ofreció disculpas, ese era Carlos, extraordinario. Otra frase que le fusilé es que ‘la única doctrina de la derecha es la hipocresía’, esa es de él”, expresó López Obrador.

Señaló que Monsiváis y muchos que ya se adelantaron estarían muy contentos y felices de verlo al frente de la Presidencia de México.

“Me ha tocado jugar un papel, pero no soy el único, somos millones de mujeres y hombres que han luchado siempre por la transformación por eso me puedo ir tranquilo, hay relevo generacional”, dijo.