El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su administración no ha podido limpiar de corrupción al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pues todavía hay contratos millonarios a empresas privadas para la subrogación de servicios médicos.

“No hemos podido terminar de limpiar el ISSSTE, cuánto tiempo llevamos, porque lo hicieron pedazos, entregaron por partes a grupos de intereses a empresas donde están exfuncionarios del ISSSTE, desde laboratorio si se requiere un análisis hasta ambulancias los manejan privados”.

En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo señaló que se trabaja en cómo integramos todos esos servicios subrogados para que sea un servicio público.

Lee también En 2023, ISSSTE invirtió 11 mil mdp en equipo y mantenimiento de sus unidades medicas

Señaló que es tal el grado que servidores públicos del ISSSTE no tienen información de cuántos pacientes se les tiene que dar servicio de hemodiálisis porque la información la poseen las empresas.

“Hay dos cosas o el funcionario no se atreve, porque la instrucción es que el servicio lo otorgue el ISSSTE, no un servicio subrogado, carísimo, por alguna razón no ha podido y la otra es cierto temor, porque se dice: ´no, si cancelas el contrato se te van a morir los enfermos, ¿qué no pueden hacer en tanto se recupera el servicio un acuerdo con el Seguro para que los trabajadores del ISSSTE que requieren ser atendidos en tanto se resuelve?”

Lee también AMLO firma acuerdo con 23 gobernadores para garantizar servicios médicos y medicamentos gratuitos

























