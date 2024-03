Oaxaca, Oax.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que después de que pase el proceso electoral recibirá a Ceci Flores, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien durante dos días acudió a Palacio Nacional para entregarle personalmente la pala con la que busca a su hijo y exponerle el tema de desaparecidos

En conferencia de prensa matutina en Oaxaca, Oaxaca, el Mandatario federal no detalló una fecha exacta para recibir a la activista, al argumentar que no quiere que se use con fines electorales el tema de los desaparecidos.

“Con mucho respeto le digo que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo, hay un plan de buscar a desaparecidos, todo el gobierno estamos trabajando en eso y ya hemos encontrado a miles de desaparecidos, acabamos de informar y hemos encontrado alrededor de 20 mil, pero como hay temporada política electoral, no queremos pues ni tocar el tema ni que nos usen porque ya ven cómo son los conservadores”.

Lee también Ceci Flores, madre buscadora, por casi 100 mil desaparecidos en México: Están minimizando las cifras

Al destacar que se han localizado más de 20 mil personas que se encontraban en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el presidente López Obrador señaló que temas tan sensibles, como es el tema de desaparecidos, no deben usarse con fines políticos electorales, ya que hay grupos opositores que los usan para obtener un beneficio en las urnas.

“(…) feministas, se vuelven defensores de los derechos humanos, se vuelven ambientalistas de acuerdo a lo que les conviene, no todo mundo. Se sabe que tenemos con ellos diferencias porque son dos proyectos de nación distintos y contrapuestos, se habla de guerra sucia en contra de nosotros, no solo se habla, ojalá, se quedaron en la teoría, sino llevada a la práctica la guerra sucia”.

Lee también Madre buscadora Ceci Flores quiere darle a AMLO pala con la que busca a su hijo desaparecido

























maot