No es cierto que la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no están ayudando con la entrega de archivos para resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El martes pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), acusó que Marina y Defensa han ocultado reiteradamente información vital para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que respeta el punto de vista de los expertos del GIEI -quienes ayudaron al gobierno en la investigación-, “pero no lo comparto”.

Lee también Ejército, Marina, Cisen y policías locales tuvieron una participación activa en el caso Ayotzinapa: GIEI

El Mandatario defendió que sí se ha a avanzando en la investigación es por la colaboración de Defensa y Marina y porque no se permite la impunidad.

“Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzi se ha ido avanzando, bastante, mucho, hay como 115 detenidos y no solo funcionarios menores o personas de pocas influencias, no, está detenido el anterior procurador (Jesús Murillo Karam), dos generales, esto debe saberse porque no se informa y otros importantes funcionarios públicos, no hay impunidad”, expresó.

Aseguró que cumplirá con su promesa de campaña de encontrar a los jóvenes desaparecidos por policías municipales, grupos criminarles, pero también por elementos de las Fuerzas Armadas.

Lee también Ejército sabotea las apuestas de este gobierno en derechos humanos: Centro Prodh

Sobre la salida de las madres y padres de los normalistas de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVA), el presidente López Obrador dijo que están en su derecho.

Reiteró que se reunirá con los familiares de los estudiantes cuando se tengan información sobre el caso.

“Porque lo más importante es la búsqueda, porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quienes fueron los responsables. En eso vamos a seguir avanzando”, dijo.

Con información de Pedro Villa y Caña



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

apr