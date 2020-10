AMLO rechaza que consulta vaya a costar 8 mmdp; sugiere que el INE convoque a voluntarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la consulta para juzgar a expresidentes vaya a costar 8 mil millones de pesos, pero pidió que para que no cueste mucho la consulta, el Instituto Nacional Electoral (INE) podría convocar a voluntarios.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que el organismo electoral tiene una estructura que podría usarse para realizar la consulta, como urnas y papelería que queden de la elección del próximo año.

“(La consulta) no cuesta 8 mil millones de pesos; yo les diría a los del INE, con todo respeto, que convoque voluntarios, que habría muchísimos, porque le importa mucho la gente participar como es democracia participativa, no hay que pagar", dijo el mandatario.

Y agregó: “El INE tiene una estructura de base y debe tener en sus almacenes papelería, urnas o guardar las que van a quedar de la elección federal. Se pueden poner muchas mesas con la participación de la gente, no todo tiene que ser dinero, además el pueblo quiere participar y quiere ser tomado en cuenta, porque quiere que haya democracia”.

En Palacio Nacional, el mandatario manifestó que independientemente de cómo aprobaron la pregunta de la consulta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ejercicio ya es un juicio.

“Si se vota por el ‘sí’ es un sentimiento en contra de los expresidentes, ya sólo ese señalamiento es un juicio, es el tribunal popular, enjuiciándolos, juzgándolos. Si dicen “no”, “están exonerados” y la gente está contenta, sino contenta, ya no quieren que se abra esa página, o que se regrese esa página, hay que darle vuelta".

El presidente López Obrador señaló que en caso de que se vote por el “sí” los procesos en curso se van a desahogar y se determinará si los delitos ya prescribieron.

“Si procede o no o si ya prescribió, eso es otro asunto, eso lo tienen que resolver las autoridades, y va ayudar también a aclarar en qué consistirán los fueros. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje de la vida pública del país y sobretodo es un mensaje de la no repetición de los abusos, para que no impere, prevalezca la impunidad".

Para concluir, el mandatario dijo: "Entonces yo si creo que es importante este tema y que se siga revisando, analizando”, agregó.

