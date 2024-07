El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al pleito panista entre Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, y Javier Lozano, exsecretario del Trabajo en el sexenio de Felipe Calderón.

En Atypical TV, de Carlos Alazraki, Lozano criticó a Marko Cortés por no reconocer como uno de los “suyos” a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad preso en Estados Unidos por nexos con la delincuencia, y por considerar que fue parte fundamental de la derrota de Xóchitl Gálvez en las pasadas elecciones presidenciales.

Lozano calificó como “cobardía” que Cortés no reconozca a García Luna como parte de Acción Nacional: “Eso es una cobardía, el señor era secretario de Estado en un Gobierno panista. Ahora resulta que porque no es panista no lo reconocemos cómo uno de los nuestros".

Lee también Felipe Calderón se lanza contra Marko Cortés por dejar fuera del Congreso a Jorge Triana

"El PAN nunca lo ha reconocido como uno de los nuestros (...) Él no es panista y nunca fue panista", respondió Cortés al señalar que García Luna “pegó muchísimo en la campaña”.

Lozano señaló que Marko Cortés encabeza la lista de los senadores del PAN plurinominales.

Pónganle a Atypical que se están dando con todo



El Saco de Pus reclama que el PAN no reconoció a García Luna como uno de los suyos y que 2012 se perdió porque Josefina era pésima



Meko Cortés dice que el saco de pus está enojado porque no le dieron la pluri que pidió pic.twitter.com/tK2lDQgHq8 — Tania (@tania__rd) July 2, 2024

AMLO reacciona al pleito panista

En su conferencia mañanera de este miércoles 3 de julio en Palacio Nacional, López Obrador reaccionó a este pleito.

“Es un pleito de cúpula, te lo puedo resumir en una frase coloquial: ‘cuando se reparte mal el botín, hay motín’”, expresó.

También criticó al publicista Carlos Alazraki porque le contaron que dijo que “a su trabajadora doméstica no la pudo convencer de que se vive en una dictadura”.

“Imagínense qué clase de dictadura es la que se padece en México en donde él y los que llegan a su programa, y muchos otros, hasta insultan al presidente. Y nunca, nunca jamás han sido censurados, ni serán censurados”, dijo López Obrador al calificar a Alazraki de clasista y racista.