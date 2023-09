Campeche, Camp.— En el contexto de su 5 Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que ha quedado demostrado que su modelo de desarrollo, “humanismo mexicano”, es eficaz y funciona de manera excepcional, contrario al modelo noeliberal que acentuó la desigualdad y los conflictos sociales.

Afirmó que se convirtió en realidad su sueño de reducir la pobreza y la desigualdad en el país.

Esto, al presumir que de 2018 a 2022 la reducción de la pobreza en el país fue de 5.6%, al pasar de 41.9% a 36.3%. Además, dijo que a “los de arriba” también les ha ido bien.

“Arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios”.

En el Centro de Convenciones de esta ciudad, el Presidente arremetió contra el Poder Judicial y aseguró que enviará una reforma constitucional para limpiarlo de complicidades, conflictos de interés, “convivencias inconfesables”, corrupción y derroche de recursos.

Señaló que es indispensable que jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite de los poderes económico y político.

En el mensaje —en el cual no estuvieron presentes ninguno de los presidentes de los poderes Judicial y Legislativo—, el Mandatario precisó que no es cosa menor, porque los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos, no como ocurre ahora, que “operan” bajo la consigna de beneficio de grupos, de facciones políticas económicas, y hasta bajo consigna de intereses delictivos.

El Presidente estuvo acompañado por su familia, integrantes del gabinete legal y ampliado; gobernadores de Morena y aliados, así como de empresarios como Carlos Slim, de grupo Carso; Guadalupe Philips, de ICA; Bernardo Gómez, vicepresidente de Grupo Televisa; Carlos Bremer y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, entre otros.

López Obrador destacó la presencia de gobernadores de oposición como Mauricio Vila (PAN), de Yucatán; Alfredo del Mazo (PRI), del Estado de México, Enrique Alfaro (MC), de Jalisco, y Esteban Villegas (PRI), de Durango.

Ataviado con una guayabera blanca, el Presidente resaltó que se concluyeron los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos, “con fundamentos científicos y con dimensión humanista”, y que a pesar de amparos que promovieron los gobernadores de Chihuahua y Coahuila, se proporcionaron 83 millones 638 mil ejemplares para preescolar y primaria, y están entregándose 41 millones 745 mil materiales para secundaria.

Señaló que era justo y necesario impulsar el desarrollo en el sureste porque por mucho tiempo estuvo en el abandono.

“Era un crecimiento desequilibrado, crecía el norte a tasas anuales de 4%; el centro, a 2%, y el sureste cero, y por décadas muchos estados bajo cero, es decir, había decrecimiento”, mencionó.

Adelantó que en diciembre de este año se va a inaugurar el Tren Maya, que comunicará a cinco estados con rapidez y seguridad.

En materia energética, dijo que a partir de ayer la nueva refinería de Dos Bocas comenzó a producir.

En materia de salud, destacó que en 18 estados se inició ya el programa IMSS-Bienestar como parte del fortalecimiento de salud pública.

El Mandatario aprovechó para reconocer del trabajo el director del IMSS, Zoé Robledo, “quien estaba bien posicionado en las encuestas” por su natal Chiapas, pero prefirió quedarse en el gabinete federal.

En su mensaje, que a veces parecía mitin de campaña, con más de una treintena de aplausos y arengas en favor del Ejecutivo, adelantó que en dos o tres meses habrá una megafarmacia en la Ciudad de México que tendrá todas las medicinas del mundo.

“Ha funcionado estrategia en seguridad”

En el rubro de seguridad, dijo que está funcionando su estrategia de atender las causas de la violencia.

“Los delitos del fuero federal se han reducido en 24%; el homicidio en 17%; el robo en 26%; el feminicidio en 29%; el robo de vehículo en 44% y el secuestro en 80%”.

Agradeció a los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por su lealtad y apoyo no sólo en materia de seguridad, sino en tareas de apoyo a la población.

Dijo que en el país ya no hay masacres, no se reprime, no se toleran la violación de los derechos humanos y no hay narco-Estado.



