El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los nueve gobernadores de oposición que no desean sumarse a su plan de federalización del sistema de salud es porque no les gusta que los servicios de salud sean gratuitos y públicos, pero también porque quieren mantener actos de corrupción.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que hay gobernadores que no se han sumado a este plan es porque consideran que ellos tienen la capacitad para garantizar este servicio y quieren mantener esta responsabilidad y las facultades.

“Lo segundo es que, aunque parezca increíble, no les gusta la gratuidad, no están de acuerdo y así hay mucha gente con ese pensamiento conservador porque sostienen que eso es populismo, paternalismo: ‘¿Cómo no se les va a cobrar? ¿Cómo no va a haber cuota de recuperación?’ Y, además, es como el caso de la educación, que no quieren que sea pública porque quisieran de que estudiara o se curara solo el que tenga para pagar a maestros, escuelas, planteles particulares o médicos y hospitales privados”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que, como tercer argumento para no sumarse al plan de federalización de la salud, es por corrupción.

“La tercera (razón) es por la corrupción. Acabamos de estar en el Estado de México y hasta las farmacias de los hospitales estaban privatizadas a los distribuidores de medicamentos, y a los que prestaban los servicios que todavía en algunos gobiernos prevalecen”, dijo.

