El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este miércoles que propondrá destinar el presupuesto de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), para el fondo del pago de pensiones.

En conferencia de prensa, López Obrador también informó que en su iniciativa de reforma que presentará este 5 de febrero propondrá que el gobierno federal aporte recursos adicionales que salgan de medidas de más austeridad republicana con el objetivo de revertir las reformas en pensiones llevadas a cabo en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

En Palacio Nacional y, al cuestionarle de dónde saldrán los recursos económicos, para dar una mayor aportación al fondo de pensiones de los trabajadores, el Mandatario federal respondió:

“La parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener porque vamos a proponer más austeridad republicana, porque empezamos con un plan de austeridad. Nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, lo que ahorremos, para que no le cueste tanto el gobierno al pueblo, que no le cueste tanto mantener al pueblo al gobierno vamos a hacer un ajuste y ese ahorro va a destinarse a ese propósito.

“Pero, además, hay todavía muchas estructuras improductivas, pues todas las que crearon para proteger la corrupción, los organismos autónomos que se crearon en contra de la gente, del pueblo, para proteger a particulares nacionales y extranjeros, esa es su función. Entonces ahí hay muchos ahorros.

“Imagínense, el Instituto de la Transparencia, mil millones cuesta mantenerlos, ¿por qué no esos mil millones se va a al fondo de pensiones? Pero les estoy poniendo un ejemplo. Ahora, ¿quieren saber para qué sirve el Instituto de la Transparencia? Relean el acuerdo que firmaron en Coahuila”, dijo en referencia al acuerdo que firmó el PRI y el PAN en la repartición de cargos públicos en Coahuila por apoyar la candidatura de Manolo Jiménez.

