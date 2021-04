AMLO pide intervención de FGR y Fepade tras aseguramiento de tráiler con despensas en SLP

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales investigar en posible reparto de despensas a cambio de votos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que el sábado pasado se detuvo un tráiler con despensas en San Luis Potosí y no aparecen los dueños.

“Seguramente tiene que ver con el reparto de las despensas en épocas de elección, como es la mala costumbre, el repartir despensas, el frijol con gorgojo, para obtener los votos”.

El presidente López Obrador hizo la de denuncia para que intervenga la FGR y la Fiscalía Electoral, porque ante esos hechos no podemos quedarnos callados.

“Ya acordamos con los gobernadores el no permitir el fraude electoral, que no se use dinero del presupuesto, de la delincuencia organizada y de cuello blanco, que no haya tráfico con la pobreza de la gente, que no se presione a nadie, que las eleccines sean limpias y libres”.

Recordó que en su gobierno se reformó la constitución y ya es delito grave el fraude electoral, por eso, pidió que quien tenga conocimiento de que se están repartiendo despensas con fines electorales o que se usa dinero público, dinero mal habido o instituciones que estén participando deben hacer la denuncia.

