AMLO pide abrazos y felicitaciones “telepáticas”

Este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador cumple 67 años y en 27 días más celebrará su segundo aniversario desde que asumió la Presidencia de la República.

Ayer, López Obrador dijo que este fin de semana viajará a Tabasco y Chiapas, para visitar a los damnificados y ver qué se está haciendo con los planes Marina y DN-III.

“Estaré allá y veré cómo están las presas, cómo está la inundación, si ya está bajando el agua, en dónde, cuánto tiempo nos va llevar así, los apoyos que se tienen que entregar, todo lo que debemos hacer, no abandonar a la gente y seguir apoyándolos”, dijo.

Sobre su cumpleaños pidió a sus simpatizantes celebrar sus 67 años con abrazos y felicitaciones “telepáticas”, no llevar serenata a Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera, el Presidente envió un abrazo a sus seguidores: “Quieren venir hoy en la noche a traer una serenata, no puedo impedirlo, pero no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia, todavía sigue afectando, hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, como me quieren a mi mucho, así los quiero yo y un poquito más, muchas gracias, pero no hace falta, amor con amor se paga.

“Qué más amor me van a dar si me están apoyando, respaldo, estamos juntos llevando a cabo una transformación, un ideal que estamos llevando a la realidad, que más regalo que ese”, comentó.

El Jefe del Ejecutivo federal informó que cumplirá 67 años y que gracias al creador y a la naturaleza se encuentra bien de salud. Pese al llamado del Ejecutivo, anoche decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de Palacio Nacional acompañados por mariachis y trovadores para celebrar el cumpleaños.

Desde las 19:00 horas, grupos de personas provenientes de diversos puntos de la Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca, e incluso de Estados Unidos, se concentraron en la calle de Moneda para bailar y entonar canciones en honor al Mandatario federal.

Una manta fue desplegada por mujeres que se hacen llamar “Las adelitas de Obrador”, con la leyenda “¡Feliz Cumpleaños, Presidente! ¡Larga Vida!”, mientras a su costado los músicos modifican la letra de El mariachi loco para cantar “¡Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador!”.