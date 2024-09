El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que una vez que deje la Presidencia no se irá de inmediato a su quinta de Palenque, Chiapas, sino que permanecerá “aclimatándose” unos días en la Ciudad de México.

“Decirle a la gente que nos queremos mucho, pero me enteré que me van a esperar a Palenque, pero no me voy a ir a Palenque, me voy a aclimatar unos días aquí, para que no estén esperando y no llego. Me voy a aclimatar unos días”, comentó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 25 de septiembre en Palacio Nacional.

De buen humor, el Presidente señaló que partirá a su jubilación de la vida pública y política del país “dos, tres días después o una semana después” de que entregue la banda presidencial.

Lee también Sheinbaum no invitó al rey de España a toma de protesta porque no respondió carta de AMLO sobre la Conquista

Señaló que la noche del 31 de septiembre ya no dormirá en Palacio Nacional como lo ha hecho desde sus primeros días de gobierno.

“El lunes voy a hacer un informe, leerlo para hablar rápido (…) 10 minutos nada más, y estamos invitando a unos músicos buenos que nos alegren ese día y luego ya les va a tocar ustedes la entrega de los tamales, compartir el desayuno. Nada más que no sabemos, puede ser un informe y ya no hay preguntas”, comentó.

Señaló que al término del desayuno con los representantes de los medios de información , develará su retrato en la Galería de los Presidentes y rifará su reloj con el que “ya me había yo encariñado”.

El mismo lunes 30 de septiembre dijo que tendrá una comida con presidentes que asisten a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México, pero no quiso revelar nombres porque todavía no estaban confirmados.

Señaló que no habrá ceremonia de cambio de gobiernos como se acostumbra a la medianoche.

Lee también García Vilchis dice adiós a la mañanera de AMLO con pifias, del “no es falso pero se exagera” al “no sabrá leer la señorita”