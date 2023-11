El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a los directivos del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Tlapa, Guerrero, por no haber asistido a su inauguración debido a que un grupo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) dio portazo a esas instalaciones.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal calificó a Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, como una persona con muy buenos sentimientos.

Manifestó que los CRIT son "una bendición" y "santuarios del humanismo”.

“Ahora que fui a la Montaña de Guerrero, pues al que estaban esperando con los brazos abiertos los provocadores era a mí, no estaban esperando a la gobernadora, no estaban esperando a los directores del Centro de Rehabilitación del Teletón, que por cierto les ofrezco disculpas por no asistir.

“Son gentes muy buena, Fernando Landeros, una gente con muy buenos sentimientos, porque esos Centros de Rehabilitación para niños, niñas con discapacidad, pues son una bendición. Son santuarios del humanismo”.

El Mandatario federal recordó que cuando le plantearon la construcción de un nuevo CRIT, él les propuso que fuera en Tlapa, Guerrero, en donde “están los más pobres".

“Y al principio me dijeron `no, imposible, no van a poder estar allá los especialistas´, y ya les dije `pónganlo en donde quieran´, pero regresaron y me vinieron a decir `lo vamos a poner en Tlapa y ya tenemos la solución, porque si vamos a tener especialistas'".

“Y lo construyeron con habitaciones para que estén los especialistas porque es muy importante eso y era una obra importante”, dijo en Palacio Nacional.





















