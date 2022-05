AMLO. “Nos trataron como héroes y ahora nos dan la espalda”: médicos piden contratación

“No es justo que nos trataron como héroes y ahora nos dan la espalda”, reclamó la doctora Diana Varela, médico general del IMSS en una protesta pacífica frente a Palacio Nacional.

Junto con un grupo de compañeros médicos, de diversas delegaciones del Instituto, los médicos reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante la pandemia los trataron como héroes y ahora les dicen que no hay presupuesto para contratarlos.

“Todos nosotros trabajamos durante la pandemia y el día de hoy no contamos con trabajo, se nos ha dicho por parte de la institución que no hay presupuesto para nosotros y dado las palabras del señor presidente el 16 de mayo donde dice que faltan me dijo pues aquí estamos, queremos trabajar”

Lee más: México, con médicos suficientes, de acuerdo con la OMS

“Aquí estamos nosotros para que nos tomen en cuenta, sin embargo la situación es que no hay bases para médicos generales desde hace 10 años y las pocas que han dado se las han dado altos funcionarios del IMSS”.

La doctora Varela criticó no solo que se busque en otro país a médicos, sino que no haya plazas para médicos generales que tienen estudios y diplomados.

“Muchos tenemos preparaciones adicionales, diplomados, maestrías y tampoco se vale, que eso no se ha tomado en cuenta, creemos que podemos si se nos ofrece una estrategia”.

“No es justo que nos trataron como héroes y ahora nos de la espalda”, reclamó la doctora Diana Varela, médico general del IMSS en una protesta pacífica frente a Palacio Nacional#Video: @Alberx666 pic.twitter.com/Qc6FN2qxwQ — El Universal (@El_Universal_Mx) May 19, 2022

“Es muy triste que el presidente haya dicho que somos seres irracionales, egoístas y retrogradas, y no, aquí estamos, no estamos utilizando la violencia, queremos, queremos trabajar, queremos que se nos tome en cuenta, que se quite toda la corrupción que todavía hay en salud y todavía no nos dan la oportunidad de estudiar, no nos dan la oportunidad de estabilidad laboral y ayer trabajamos hasta jornadas de 38 horas, continua, todo el día y ahora veíamos hasta 100 pacientes en la época de Covid y ahora nos han dado la espalda y es triste”.

Criticó al Presidente al señalar que no se vale que los desprestigien porque la sociedad los ha tachado de racistas, xenofobos, clasistas.

“Y no saben que desafortunadamente las unidades rurales no hay infraestructura, no hay equipamiento, son zonas de inseguridad, hay compaña que han perdido la vida, mujeres que han sido violadas y asesinadas y no nos rehusamos a ir a zonas rurales, pero que también se diga la realidad, que no hay las condiciones, que también se ve que el médico tenemos necesidades, tenemos derecho, somos humanos”, señaló.

Lee más: Médicos mexicanos no desean trabajar en zonas remotas e inseguras por eso se contrata a extranjeros: Ssa

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot