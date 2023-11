El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que desconoce si Leonardo Lomelí Vanegas, nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). solicitó una audiencia para reunirse con él.

En su conferencia mañanera de este jueves 30 de noviembre en Palacio Nacional, López Obrador declaró que revisará si existe alguna solicitud por parte del rector de la UNAM.

“No sé si solicitó. Ya lo voy a ver”, respondió a pregunta expresa al final de su mañanera.

Lee también Con cuerno de chivo bañado en oro, fentanilo y fuerte dispositivo de seguridad, así fue la captura de “El Tartas”

Este miércoles, en un encuentro que sostuvo con representantes de los medios de comunicación, el rector aseguró que no existen fricciones con el presidente López Obrador, pues afirmó que quiere a la UNAM como egresado de esta institución educativa.

"No hay rispidez con el Presidente. El hecho que haya estado la secretaria de Gobernación en la toma de posesión creo que fue una señal de apertura por parte del gobierno federal", señaló Lomelí Vanegas, quien precisó que se reunirá con el Ejecutivo federal.

"He solicitado una reunión con el Presidente. No tengo previsto reunirme de momento reunirme con las candidatas, pero no lo descarto", comentó Lomelí.

Lee también Diputados devuelven a comisiones dictamen de reducción a jornada laboral





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr