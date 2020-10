AMLO no descarta presentar reforma constitucional en materia energética

Luego de que la SCJN suspendió en definitiva el acuerdo que modifica las reglas energía renovable a privados, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó el presentar una reforma constitucional en materia energética.

“Vamos a ver si no hay otra instancia para defender el interés público, si es necesario propondría en su momento una reforma constitucional, para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y para que el interés del pueblo esté por encima de interés personales o de grupos por legítimos que sean”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que su gobierno no actuará con medidas autoritarias, sino en el marco de la legalidad.

“Antes no había estado de derecho, era un estado de chueco, de cohecho, bueno se ha llegado a decir que era un narco estado, un narco gobierno”.

Insistió en que en los gobiernos neoliberales se abusó mucho porque la intención era dejar el mercado de los energéticos al sector privado, acabar con Pemex y la CFE. “Nosotros no estamos de acuerdo con eso".

“En el extremo del descaro el expresidente Calderón fue nombrado consejero de Iberdrola, entiendo que con la nueva política de rescate de Pemex y CFE”.

Sobre la decisión de Ibedrola de no invertir en México hasta que no haya certidumbre jurídica, el presidente López Obrador dijo que entendía que estén inconformes con la nueva política energética.

“Pero no vamos a ceder en este asunto porque tenemos que defender el interés público, del pueblo, de la nación, a nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos… Los únicos negocios a los que se les debe dar toda la atención es a los negocios públicos, el gobierno no es un comité al servicio de interés privado, de bancos”.

