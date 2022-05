AMLO niega que criminales controlen territorios: “eso lo dicen los conservadores”

Mazatlán, Sinaloa.- Luego de que personas armadas instalaron un retén en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, que sobrevoló el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que las organizaciones criminales controlen parte del territorio mexicano.

“No, no, eso lo piensan los conservadores, yo no soy Felipe Calderón para que quede claro, y no hay en el gobierno, como se llama el que está preso en Estados Unidos, Genaro Garcia Luna”.

En entrevista, tras supervisar el proceso de modernización en la presa Picacho, el titular del Ejecutivo dijo que en su vista a Sinaloa se ha sentido muy contento y “seguro, seguro, seguro” con gente muy trabajadora.

Sobre el incidente de que personas armadas detuvieron por cinco minutos, a un grupo de reporteros que cubría sus actividades en el Triángulo Dorado, el mandatario señaló que en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, hay personas que están actuando, “pensando que se debe cuidar una región que no lleven armas y a veces hay confusiones, pero en general todo bien”.

- ¿No es que los grupos tomen ciertos territorios de Sinaloa?, se le insistió.

- No, eso es lo que dicen los conservadores, eso es lo que ellos dicen, pero no les crean a los conservadores porque si ustedes le creen pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión”.

Sobre el uso de vestimenta tipo militar o táctica, por parte de estos grupos, el presidente López Obrador señaló que eso no debe suceder. “Eso sucede en Jalisco, sucede en otros partes, está mal, no debe suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa”, reconoció.



Presas Picacho y Santa María

En marzo de 2024 las presas Picacho y Santa María de Sinaloa deberán producir energía eléctrica, aseguró el presidente López Obrador.

Tras revisar el proceso de modernización de la presa Picachos, que sobrevoló esta mañana, el titular del Ejecutivo dijo que en 2023 debe estar concluida la presa Santa María.

“Podría decirles que las dos presas se van a equipar para que funcionen como hidroeléctricas en 2023 es decir van a producir energía también a finales del año próximo y se está pensando que a más tardar el marzo del 24 ya van a estar terminando las dos presas”.

Acompañado por el gobernador Rubén Moya Rocha (Morena), el presidente López Obrador dijo que esto significará asegurar la energía eléctrica y el agua, sobre todo para el consumo doméstico.

Luego por medio de su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador dijo que desde ayer comenzó su gira de trabajo por la entidad con la supervisión de tres caminos de la Sierra Madre para beneficio de comunidades marginadas de Durango, Chihuahua y Sinaloa.