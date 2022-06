El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es falso que médicos cubanos hayan llegado a México y estén alojados en hoteles militares, como ayer circuló a través de redes sociales y llamó a sus adversarios a serenarse porque es tanto el nerviosismo que inventan y mienten.

“No, no es cierto, es que está cañón como dicen los jóvenes, no sé qué tienen, qué les estará pasando, por qué tanto nerviosismo, inventan, mienten constantemente; me traen en la punta de la lengua”, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Tras su expresión, López Obrador aclaró que no se trata de todo el pueblo, pero sí de un sector y de “los voceros que se sentían los dueños de México”.

“Yo les diría que se serenaran, no es para tanto, ahora en el libro cuento de que en esa fobia hacia mí, lo que le decía una persona que iba a ser fusilado por algo que hizo por Villa y le decía: ‘general cómo me va a fusilar, si yo con unas nalgaditas tengo’, no es para tanto serenense, tranquilos”, declaró.

