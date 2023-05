El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que los senadores de Morena y aliados no le hicieron caso de que dejaran que la oposición mantuvieran la toma del Senado por lo menos 15 días o un mes “para que vean lo que se siente”, y aprobaron varias leyes en una sesión nocturna el pasado viernes en la sede de Xicoténcatl, sin el bloque opositor.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador manifestó que le dio mucho gusto ver en Palacio Nacional, el pasado viernes, a los senadores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde porque están unidos y buscan la transformación del país, además que piensan en el pueblo. Además minimizó la aprobación de leyes en fastk track.

“Tuvimos una reunión, me dio mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que están buscando la transformación del país porque están pensando en la gente, estañan pensando en el pueblo y están unidos.

“No me hicieron caso, porque yo lo que quería es que dejaran ahí a los que estaban protestando más tiempo. O sea, ¿se acuerdan de que dije en la práctica parlamentaria cuando se inicia una sesión que no se cierra, no se clausura, se para el reloj legislativo? Entonces yo me quede con esa idea si está parado el reloj legislativo pues que se queden ahí más tiempo los del bloque conservador, y que se aproveche para informarle a la gente porque ya estaban con la mentira de que iba a desaparecer el Conacyt, así como cuando engañaron de que el INE no se toca.

“Pero como ya estaban manipulando de que ya va a desaparecer el Conacyt es importante pues que informaran y que dejarán ahí la pijamada, pero unos 15 días, un mes, para que vieran lo que se siente”, dijo.

Bloque conservador va a convertir a la Corte en la gran alcahueta: AMLO

El presidente López Obrador minimizó las impugnaciones que los partidos de oposición interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la aprobación en fast track y diversas irregularidades de diversas reformas, con votos solamente de Morena y sus aliados.

“No pasa nada, no pasa nada, ya se van a convertir a la Corte, ya por entero, en la gran alcahueta del bloque conservador, pues también se verá, diría el corrido, o ya el corrido lo dirá”, comentó.

Refirió que durante la reunión que tuvo con los legisladores de Morena en Palacio Nacional, le dijeron que aprobarían las reformas en fast track porque no tienen los votos necesarios para convocar a un periodo extraordinario.

“En la permanente, el bloque conservador tiene mayoría, entonces para convocar a un periodo extraordinario se requiere que el bloque conservador esté de acuerdo”, explicó.

Defendió que se hayan aprobado reformas de gran calado en fast track, como la extinción del Insabi, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entre otras.

“Es importante tener la nueva ley del Conacyt porque se robaban el dinero del Conacyt, se utilizaba el dinero para dar subsidio a empresas transnacionales”, dijo.