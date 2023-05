En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a hablar sobre la vinculación a proceso de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), por la muerte de 40 migrantes en la estación en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Para no responder una pregunta sobre la presunta responsabilidad de Garduño, sobre omisiones respecto a la seguridad y protocolos de protección civil en la estancia a cargo del Estado, dictada por el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, López Obrador alegó que es “puro sensacionalismo”.

“Ya no quiero que se use en la prensa mexicana como noticia la nota roja. Si les digo algo de Garduño, mañana esa es la portada, ‘Garduño en la tablita’. Si vamos a hacer una revisión y ya les vamos a informar”, dijo.

Lee también En 2006 hubo un día sin inmigrantes en Estados Unidos

También comentó que se ha reducido la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, y “hasta estamos buscando la manera de retener a paisanos porque allá requieren fierreros y carpinteros, entre otros”.

“En el caso de México, ya no hay el número o la corriente migratoria que había hacia Estados Unidos durante el periodo neoliberal, que se daba por dos razones, que no hay que olvidar, y que se daba porque no había oportunidades de trabajo y por la violencia”, señaló.

Con información de Pedro Villa y Caña

Lee también Secretaría del Trabajo, de Luisa María Alcalde, invalida 121 mil contratos colectivos