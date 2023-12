De cara a las elecciones de Estados Unidos en 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay candidatos que son antiinmigrantes, clasistas y racistas, y mencionó cinco puntos que deben evaluar los mexicanos en ese país.

En su conferencia mañanera de este martes 5 de diciembre en Palacio Nacional, López Obrador mencionó que se necesita saber quienes van a garantizar:

1.- “La regularización de los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos”.

2.- “¿Quién va a atender el fenómeno migratorio, procurando la justicia en los pueblos de América Latina y el Caribe?”.

3.-“¿Quién no va a seguir con la política de militarización y construcción del muro en la frontera?

4.-“¿Quién nos va a garantizar que va a haber control para que no entren armas de Estados Unidos a México?

5.- “¿Quién va a trabajar conjuntamente con el gobierno de México para evitar que haya tráfico de drogas y se impida que se siga consumiendo fentanilo en Estados Unidos, por razones de legalidad, justicia y humanismo?”.

“Si no hay entonces, decirle a la gente: no se dejen engañar. Se requieren definiciones, esto no es un asunto personal”, dijo.

Indicó que hay cosas en el T-MEC que se tienen que respetar, como el respeto al manejo de México de su petróleo o el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.

Agregó: Que garanticen el derecho a la salud pública y medicamentos gratuitos que no tienen seguridad social en EU; el derecho a los jóvenes al estudio; que se otorguen becas a las familias para que los jóvenes permanezcan “hasta que quieran” en su casa

“Tienen que haber una propuesta bastante radical en el entendido de que la palabra radical viene de raíz y hay que atender las causas, una propuesta de cambio verdadero. Pienso que eso es lo que hace falta, sino qué diferencia hay entre un partido y otro”, expresó.

“Sí hay una actitud de respeto hacia México y de interés sincero en que encontremos juntos salidas”, dijo luego de que el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, reconociera que el 70% de armas que ingresan a territorio mexicano son de origen estadounidense.

Esa actitud del embajador habla que hay un trabajo bien, nosotros vamos a seguir apoyando para enfrentar el flagelo de la violencia, apuntó López Obrador.

