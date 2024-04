Ante el debate de la reforma de pensiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que le gustaría mucho que el Fondo de Pensiones del Bienestar se aprobara el 1 de mayo, Día del Trabajo, como “una reivindicación para los trabajadores de México”.

“Ya vamos a ver si cuando se autorice la ley (de pensiones) podamos crear el fondo de pensiones para el Bienestar, va a ayudar muchísimo y les vamos a estar informando”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 19 de abril en Palacio Nacional.

Al acusar que esto generaría “polémica”, el Presidente confió en la aprobación de la ley de pensiones para el 1 de mayo.

“Mi propósito era que esta iniciativa, que ya sabía yo que iba a generar cierta polémica, por esto, la dejáramos para después, pero ¿Por qué? Me gustaría mucho que se aprobara la ley, y a ver si podemos crear el fondo para el día primero de mayo, Día del Trabajo, como una reivindicación para los trabajadores de México”, dijo.

Tras acusar a TV Azteca de conflicto de interés porque tiene Afore-Azteca y debe al IMSS, declaró que “una buena empresa es la que da buen servicio, la que produce, la que contribuye con sus impuestos, la que le da buen trato a sus empleados, no solo que los trata bien, sino que no los humilla. Y una buena empresa es la que tiene utilidades, ganancias razonables, no la que atraca, roba, usa el influyentismo”.

México seguirá avanzando si desterramos la corrupción: AMLO

Aseguró que México seguirá avanzando si desterramos la corrupción, uno de los principales males del país porque desató la violencia y el bandidaje oficial.

“Se llegó a decir cuando engañaron que iba a haber un cambio decían: que regresen los que robaban, porque robaban, pero sabían y estos roban y no saben, los que estaban antes”, declaró.

Recordó que era mucho el contubernio entre poder económico y el poder político porque el gobierno estaba al servicio de una banda de malhechores dedicados a saquear.

“Eso hay que eliminarlo aunque no les guste y seguir manteniendo autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral no se tiene autoridad política”, expresó.

El Presidente destacó que no se puede combatir la corrupción si no se tiene autoridad política.

“México no puede ser un país de uno cuantos, el gobierno es de todos ricos, pobres, católicos, no creyentes, no puede haber un gobierno faccioso, el gobierno es de todos y definir las reglas de la convivencia”, aseguró.

