AMLO: Marcha en defensa del INE es un asunto político, “puros mapaches electorales”

Tras la concentración que este domingo realizaron miles de personas en diversas ciudades del país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata de un asunto político y acusó a los dirigentes de ser “puros mapaches electorales”, delincuentes de cuello blanco, defendedores de fraudes electorales y que pertenecieron a los narcoestados que hubo en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que quieren que continúe el predominio de una oligarquía y que haya “un gobierno de los ricos, de los potentados, no les impronta el pueblo”.

López Obrador aseguró que también quienes participaron ayer no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, además que los acusó de querer quieren seguir manteniendo la marginación a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos.

“La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales, nada más viéndolos, ya la gente sabe de que se trata. La mayoría han participado en los gobiernos anteriores han sido como dije defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narco Estado que, como ha quedo en lo de García Luna se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón.

“Entonces cuando dicen `No se toca el INE´, `El INE no se toca´, pues lo que hay que estar pensando no se toca lo que ellos quieren, la corrupción, la corrupción no se toca según ellos, los privilegios no se tocan, el narco Estado no se toca. Esto es hablando en plata, y pues tienen todo el derecho de manifestarse”, mencionó.

Con información de Enrique Gómez

apr