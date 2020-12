Luego que ayer por la noche no se alcanzará un acuerdo con el sector empresarial sobre su iniciativa de reforma que pretende prohibir la subcontratación o outsourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo importante es que no se ha roto el diálogo, pero manifestó que se ha infundido “mucho miedo" al sector empresarial a través de "malas lecturas" de su iniciativa..

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal informó que a estos encuentros se sumarán representantes de los trabajadores, puesto que la decisión sobre este tipo de contratación se hará de manera tripartita: gobierno, empresarios y trabajadores.

“Lo importante es que hay diálogo, no está roto el diálogo. Estamos buscando acuerdos, buscando un consenso y se va a seguir con los encuentros. Se tiene que invitar a participar a los representantes de los trabajadores, eso se acordó", dijo el presidente.

“Tiene que ser un acuerdo tripartito: los representantes de los empresarios, los representantes de los trabajadores y del gobierno en este asunto, en este tema y no queremos imponer nada, queremos convencerlos”, dijo.

Expresó que “ha habido falta de información para que se comprenda mejor el por qué de esta iniciativa de ley se les ha infundido mucho miedo a empresarios a través de las malas lecturas de la iniciativa”.

En Palacio Nacional, el mandatario destacó que hay una actitud favorable de los empresarios en el sentido de que no so se debe aceptar prácticas irregulares donde se les quite a los trabajadores sus prestaciones.

“Ellos están conscientes de que hay personas que abusan de la subcontratación del outsourcing. Eso está aprobado, ellos aceptan y se afecta a los trabajadores y eso no se puede permitir, no se puede tolerar porque nos convertiríamos todos en cómplices y ellos lo que defienden es que no se puede tratar igual a unos y otros", señaló.

“Y tienen razón, imagínense ¿qué tiene que ver un empresario responsable que maneja bien su nómina, que cumple con las prestaciones a sus trabajadores, que les da las vacaciones, su aguinaldo completo de utilidades, qué tiene que ver esa empresa que procura que estén bien sus trabajadores con una oficina de un grupo que ni siquiera son empresarios que se dedica a manejar nóminas y que despiden trabajadores para volver a recontratarlos, para de esa manera evadir el pago de aguinaldos, de reparto de utilidades?".

Y agregó: "¿Cómo es que había una oficina qué manejaba 200 mil trabajadores? En ningún lugar del mundo hay algo así y está vinculado a las facturas falsas a las llamadas factureras entonces todo eso es lo que se tiene que corregir”.

