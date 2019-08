AMLO llega a primer Informe con 69% de aprobación

A unos días de presentar su Primer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su nivel de popularidad cercano a 7 de cada 10 mexicanos que lo avalan en su desempeño.

EL UNIVERSAL ha realizado esta medición desde agosto del año pasado, cuando el hoy mandatario era presidente electo. Desde entonces, sólo en noviembre tuvo un bache de aprobación; los demás meses ha estado por encima de 64%.





Cabe destacar que la valoración que tienen los mexicanos en este momento es cinco puntos superior a la que tenían poco después de que López Obrador fuera electo. Es decir, el llamado “desgaste” de gobierno no ha mermado su popularidad.

No sólo no ha bajado el aval popular a la gestión del Presidente. Además, se mantiene alto el optimismo con respecto al futuro: 60% cree que México mejorará en el resto del sexenio; 21% cree que las cosas seguirán igual y únicamente 13% considera que la situación empeorará en los próximos años.

Otra gráfica podría explicar parte de la razón del optimismo, pues consideran que con el tiempo transcurrido todavía no puede evaluarse al actual gobierno de México: 53.9% cree que aún falta tiempo, en tanto que 44% cree que nueve meses son suficientes para medir la gestión.

La principal razón que los entrevistados esgrimieron para manifestar apoyo a López Obrador fue su manejo de los programas sociales. A la pregunta: “¿Cuál cree usted que es el mayor logro...?”, 25% contestó que los programas; 16%, el combate al robo de combustible y 8.2% cree que es la lucha contra la corrupción.

Pese a lo anterior, la gran mayoría dice no ser beneficiario de ningún programa social y declara no haber sido visitado por algún funcionario federal como parte de los censos anunciados a principio de sexenio por parte del Presidente. El 78.4% dijo que no ha sido visitado, en tanto que 21% afirma lo contrario. Esta misma pregunta se ha mantenido en los mismos niveles —más de 70%— desde marzo pasado.

Ante la pregunta: “¿Cuál cree usted que es el mayor error del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?”, 13.6% respondió que “Combate a la delincuencia”. En cuarto y quinto lugar de menciones aparecen otros temas relacionados: “Violencia en el país” y “Combate al narcotráfico”. En conjunto suman más de 22%. Curiosamente, el segundo lugar de menciones sobre “el mayor error” es la respuesta: “Ninguno”. Esto refleja el grado de apoyo que el Mandatario tiene entre la población.

Cuando se presentan opciones a los encuestados la educación es lo que aparece como el tema que la gente aprueba más, con 64.6% de opiniones positivas; también valoran favorablemente el combate a la pobreza y la corrupción; sin embargo, es al revés cuando se pregunta por “marchas y plantones”, migración y combate a la delincuencia.





El apoyo al Presidente, al parecer, se traslada también a su gabinete. La mitad de los consultados cree que los secretarios de Estado ayudan mucho a López Obrador, pero cuando esa misma pregunta se hace en el caso de senadores, diputados y gobernadores el porcentaje cae por debajo de 18%. Para la gente encuestada, incluso los ciudadanos hacen menos para solucionar los problemas del país que el gabinete: sólo 43.6% considera que la ciudadanía colabora mucho.





A pesar de todo lo anterior, la mayoría de las personas creen que el Presidente está rebasado por los problemas del país (54.4%), en tanto que 38.3% opina que López Obrador tiene bajo control esos desafíos.

El optimismo mostrado por la gente que apoya a López Obrador se refleja también en la expectativa en torno a las promesas de campaña. Más de la mitad, 52.1%, cree que el Presidente cumplirá sus promesas de campaña, en tanto que 21% cree lo contrario y 22.9% anticipa que conseguirá cumplir algunas. Estos porcentajes han cambiado significativamente desde agosto del año pasado, cuando 64.5% de la gente creía que el hoy Presidente cumpliría sus promesas.









En conclusión, pese a que las expectativas se han reducido, el apoyo de la gente continúa en la mayoría de las preguntas de esta encuesta.